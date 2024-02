VIDEO. #JeBosseEnAveyron : "J’aimerais transmettre mon savoir-faire à mon tour", Marina Ginisty apprend le métier de coutelier sur l'Aubrac à la Forge de Laguiole

Centre Presse Aveyron et l'Agence lancent l'opération #Je bosse en Aveyron destinée à aider les entreprises dans le recrutement de collaborateurs.

Coutelière à la Forge de Laguiole depuis deux ans, Marina Ginisty est originaire de Cantoin. Fière de faire partie de l’histoire coutelière de l’Aubrac, elle nous a ouvert les portes de son quotidien, dans la manufacture laguiolaise. Portrait.

Fière de faire partie de l'histoire coutelière de l'Aubrac

Derrière la courbe de son architecture monumentale, à quelques pas de la route des stations de l’Aubrac, la Forge de Laguiole abrite en réalité une fourmilière. Marina fait partie des femmes et des hommes qui perpétuent le savoir-faire coutelier de Laguiole avec fierté. Sans qualification, elle a rejoint la Forge de Laguiole en tant que coutelière, où elle a été formée "par les anciens" et continue à apprendre chaque jour.

Formée par "les anciens"

"Ici, nous travaillons en équipe", explique la jeune femme. La particularité de la Forge, c’est que nous recevons toutes les matières brutes et que chaque pièce d’un couteau est fabriquée ici, à Laguiole. Quand les pièces du couteau m’arrivent, pour être assemblées et façonnées, elles sont déjà passées dans les mains des forgerons, des scieurs et du magasinier. Après moi, le couteau passera par le polissage, le nettoyage, le contrôle qualité avant l’export".

Ajuster le couteau pour qu'il soit esthétiquement impeccable

Au-delà de l’assemblage des pièces, le travail de coutelier consiste à ajuster le couteau pour qu’il soit, esthétiquement et pratiquement, impeccable. "Par exemple, la lame doit être parfaitement alignée, elle ne doit pas sortir du manche non plus, explique Marina Ginisty. Aussi, on vérifie le mécanisme d’ouverture-fermeture : rien n’est laissé au hasard".

Minutie, créativité, travail en équipe

Pour qui aime le travail manuel, la minutie, la créativité et le travail en équipe, Marina se pose en meilleure ambassadrice de son métier. "J’aime l’idée de représenter notre petit village de Laguiole, de contribuer à un savoir-faire qui ne se perd pas dans le temps, reprend-elle. J’aimerais pouvoir le transmettre à mon tour".

