Laissac-Sévérac l'Église. Plus de 200 exposants attendus à la grande foire annuelle, dimanche

Dimanche 12 mai, la mairie de Laissac-Sévérac-l’Église organise sa grande foire expo avec plus de 200 exposants répartis par secteur : outillage, bricolage, articles de jardinage, vêtements et accessoires autour des foirails ovins et bovins. Les particuliers qui souhaiteraient vendre du petit matériel peuvent contacter la mairie ou bien se présenter directement au péage du marché le samedi de 14 heures à 18 heures et le dimanche dès 7 heures. Les produits artisanaux et régionaux en se trouveront en centre-ville avec les plants et les fleurs. Les restaurants et associations du village proposeront de la restauration tout au long de la journée avec notamment le petit-déjeuner à la fourchette, tradition du mardi matin. La fête foraine fera le bonheur des enfants tout au long du week-end et un grand parking sur l’esplanade du foirail sera à la disposition des visiteurs.