Football : références passées pour un avenir espéré meilleur au club de Laissac-Bertholène

Le club de Laissac-Bertholène reste vivace même s’il n’est plus représenté au rang régional et si une troisième accession en finale de coupe de l’Aveyron n’est plus raisonnablement envisageable.

Avec deux finales de coupes de l’Aveyron, dont une victorieuse, et deux incursions dont l’une fort durable en championnats régionaux de Midi-Pyrénées, le club de Laissac peut se targuer de belles références historiques.

Au long de ces décennies, des dirigeants d’un exemplaire dévouement ont apporté leur obole pour favoriser ces réussites sportives. Messieurs Cluzel, Majorel, Kaliciak, Bosc, la fratrie Jackel ; des maires successifs aussi attentionnés aux besoins des footballeurs que des adeptes du rugby, messieurs Boyer, Salles et Minerva ont toujours œuvré de concert et en complémentarité.

Cependant, le présent est plus laborieux ; même si l’équipe fanion a assuré sans angoisse son maintien au deuxième niveau départemental (D2) et que l’effectif reste suffisant numériquement pour alimenter les équipes réserves engagées en D4 et en D5. Les équipes de jeunes peuvent être engagées et dûment encadrées grâce à une entente avec Saint-Geniez pour les catégories ados.

Dynamisme associatif

Le président Xavier Ferrer, le dévoué et le fidèle secrétaire et correspondant du club Laurent Bosc et le rigoureux trésorier Hubert Alary gardent une confiance raisonnée en l’avenir même si le potentiel de renouvellement des effectifs par les générations montantes est concurrencé, plus vivement qu’en d’autres secteurs géographiques, par le rugby, actif et influent sur la haute vallée d’Aveyron et un panel de sports de salle. Le dynamisme associatif caractéristique et l’attachement viscéral des habitants à la Reine des Causses suscitent davantage de sérénité et de confiance que de véritables inquiétudes quant à la capacité de redorer l’image et la représentativité du club, uni aux voisins de Bertholène depuis 1995.