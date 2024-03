Télématin : où voir et revoir le reportage sur les gâteaux à la broche de l'Aveyron diffusé ce mercredi sur France 2 ?

"Gâteau à la broche - Ça tourne bon !". Tel est le nom du reportage de l'émission de Télématin, diffusée ce mercredi 13 mars sur France 2 en direct de la boutique "Clocher - Gâteaux à la broche" située à Bertholène.



Ce mercredi 13 mars 2024 les gâteaux à la broche du Clocher à Bertholène de Béatrice et Laurent étaient à l'honneur sur France 2, dans l'émission Télématin diffusée en direct entre 8 h 30 et 9 h.

Le journaliste Loïc Ballet qui met en avant et défend les produits et producteurs des terroirs a découvert et fait découvrir aux téléspectateurs la cuisson d’un gâteau à la broche avec Béatrice et Laurent maîtres des lieux de Le Clocher - Gâteaux à la broche à Bertholène.

4 œufs, beurre... et des secrets à ne pas dévoiler

La recette de famille de Béatrice préconise 4 quarts avec œufs, beurre, farine et sucre et des petits secrets qui bien entendu ne se dévoilent pas.

Ce reportage, "Gâteau à la broche - Ça tourne bon !", est à voir ou à revoir sur FranceTV.

À consommer sans modération.