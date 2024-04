La télé en direct résiste sur les TV connectées

(AFP) - Les télés connectées, présentes dans près de neuf foyers sur dix équipés d'un poste, servent avant tout à regarder des programmes en direct, dans toutes les tranches d'âge, selon une étude présentée jeudi par l'Arcom.

Pour l'ensemble des membres des foyers équipés d'une télé connectée, l'usage le plus courant est ainsi la consommation de télévision linéaire, que pratiquent 78% des foyers, devant les programmes en replay (64% des foyers) et les offres de streaming par abonnement (SVOD, 54%), d'après cette étude de l'observatoire de l'équipement audiovisuel, menée par Médiamétrie pour le régulateur des médias sur le second semestre 2023.

Cette prédominance de la télé en direct "n'est pas toujours mise en avant", a souligné lors d'une conférence de presse Juliette Théry, membre de l'Arcom. Elle soulève l'enjeu de la "visibilité" des chaînes sur les télés connectées, face aux grandes plateformes comme YouTube et Netflix.

Pour les 15-24 ans, la télé traditionnelle (71% des usages) est cependant vivement concurrencée par les jeux vidéo en ligne et le streaming par abonnement (66% chacun). Et chez les 25-34 ans par les jeux et les applications de musique, dans des proportions assez similaires. Cela montre que les télés sont de plus en plus multi-usages.

Globalement, neuf foyers sur dix sont équipés d'au moins une télé, et pour 85,9% de ceux-ci, elle est connectée. Cette proportion a connu une croissance de 10 points en cinq ans.

Plus de huit de ces téléviseurs sur dix sont connectés indirectement, via une box de fournisseur d'accès à internet. Mais la part des "smart TV", avec connexion internet intégrée, augmente à un rythme soutenu (+4 points en un an, à 53%).

Cependant, 18% des foyers équipés continuent à recevoir la télévision exclusivement par réception TNT classique (antenne râteau ou intérieure), une proportion qui tend à reculer. La première raison invoquée par ces usagers est la satisfaction à l'égard de la qualité de réception, devant la gratuité du service.

Le profil sociologique majoritaire de ces foyers est marqué: une personne seule, de plus de 50 ans, inactive ou de catégorie socio-professionnelle défavorisée, et habitant dans une petite agglomération.

En outre, 18% des foyers équipés combinent télévision numérique terrestre et télé par internet.

Enfin, pour la radio, les Français sont quasiment tous (99%) équipés d'au moins un support pour l'écouter. L'autoradio a été le plus utilisé en 2023, devant le transistor, le téléphone mobile et l'enceinte connectée.