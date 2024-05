Rugby : "Je peux dire aux joueurs qui viennent ici qu’ils ne le regretteront pas ! ", plongée dans l'intimité du vestiaire de Decazeville

Alors que les rugbymen de Decazeville ont terminé leur saison dimanche à Prades en barrages de Fédérale 2 (30-6), nous avions embarqué la veille avec eux pour une immersion. Récit.

C’est un honneur, un moment rare de partage, de fraternité que les dirigeants, entraîneurs et joueurs du Sporting nous ont une nouvelle fois permis de partager. Ouvrir les portes d’un vestiaire n’est pas une chose courante et encore moins un passe-droit donné, offert à la presse locale comme il y a trois ans à Aubagne puis Vincennes. Des moments uniques, nous en avons vécu comme des fous rires et quelques regards croisés en pleine concentration. A vous faire penser, croire même, que l’on fait partie de ce groupe, de cette famille bleue et blanche comme l’évoquait Grégory Fabro, dans notre édition d’hier, à l’heure de raccrocher les crampons.

Mais, ce dimanche à Prades, dans la brume du Canigou, il n’y aura pas eu d’exploit, pas de joie de s’être filé comme des malades pour une physionomie de rencontre qui tourne totalement à l’avantage d’un adversaire qui n’a profité que des erreurs du Sporting pour marquer en contre. Mais pour une fois, l’histoire n’est pas là. L’histoire, c’est celle de joueurs qui vivent comme un clan ouvert sur le partage et la nécessité de se retrouver ensemble même quand il n’est plus question de ballon ovale. Comme un cadeau, ils le méritent vraiment, les coprésidents Patrick Malpel et Frédéric Mathou leur ont offert une belle préparation en partant la veille, logeant dans un cadre magnifique. En retour, entraîneurs et joueurs avaient offert, eux, une bien formidable saison en Fédérale 2 à tout un territoire, une ville qui n’a que très peu d’occasions de s’enthousiasmer.

" Pour vous, Decazevillois, tout ce qui se passe dans ce club, c’est la norme. Je peux vous dire que c’est loin d’être la réalité"

Les larmes sur les visages au coup de sifflet final étaient ce mélange de fierté d’appartenir à quelque chose de plus grand que soi et celle, contrastée, de n’avoir pu offrir ce fameux barrage à ce stade hors norme de Camille-Guibert envié de par son ambiance, son histoire ; et cela malgré une affluence actuelle étonnamment atténuée. Au temps des mots, on retiendra ceux de joueurs comme Grégory Fabro, ancien pro, qui droit dans les yeux, quelque peu embués, raconte. "Pour vous, Decazevillois, tout ce qui se passe dans ce club, c’est la norme. Je peux vous dire que c’est loin d’être la réalité. Je ne trouve pas les mots pour exprimer cela mais dans tous les cas, je peux dire aux joueurs qui viennent ici qu’ils ne le regretteront pas ! "

Comme à l’heure de reprendre le bus et de rentrer en Aveyron, personne ne voulait quitter la buvette de Prades où les chants résonnaient tant du côté catalan que decazevillois. Un dirigeant du club pradéen se confiant. "C’est vraiment rare de voir une équipe rester aussi longtemps pour partager un verre." Au beau milieu de la nuit, place de la Vitarelle, le bus bleu et blanc stoppait les machines dans l’intimité d’un groupe de joueurs harassés par une longue saison, mais avec des souvenirs plein les têtes.

Séquence émotion

Comme cette séance vidéo de la matinée, en lieu et place d’un réveil musculaire. Une séquence émotion concoctée par Elise, l’épouse de Romain Vidal, et Andréa, la compagne de Cédric Delclaux. Un clip de quinze minutes dans lequel toutes les familles des joueurs et les enfants venaient soutenir qui un papa, qui un frère…, dirent leur fierté à ses bonshommes de les voir défendre leur maillot, de soutenir sans faille son partenaire. De son lit d’hôpital, l’ailier qui leur a tant manqué, Albert Valentin, ouvrait le bal d’un "Salut les copains…". Les filles de Clément Foulquier, les enfants de Grégory Fabro, les parents de Romain Vidal, le papa de Quentin Guibert, des amis des joueurs déclamaient leur fierté et même Joris Segonds, l’enfant du pays voguant en Top 14 y allait de ses encouragements.

De l’importance de ce maillot, dans un coin de l’Aveyron reconnu, loué pour ses valeurs ; non pas celles du rugby, celles d’hommes, de femmes dont la fierté d’appartenir à ce club, à cette ville est au-delà de l’entendement.