"C'est un commerce de proximité très varié" : en Aveyron, le Panier paysan voit plus grand et déménage dans de nouveaux locaux

À partir du vendredi 10 mai, le point de vente collectif "Le Panier paysan" implanté à Nuces, va emménager dans de nouveaux locaux. Un investissement qui symbolise l’attractivité grandissante que connaît ce groupement de producteur, depuis la crise de la Covid-19.

"Et oui, c’est bientôt l’heure du déménagement…" Depuis plusieurs mois, une certaine effervescence entoure le Panier Paysan et un sujet revient en boucle avec ses plus fidèles clients. À partir du vendredi 10 mai, le populaire regroupement de producteurs du Vallon, implanté depuis sa création en 2007 à Nuces, va déménager à quelques centaines de mètres de l’actuel local. À la sortie de la commune plus précisément, au cœur d’un grand bâtiment blanc de 200m² environ, connu pour avoir abrité durant plusieurs années les meubles Cayron. Un institut de beauté, "Calys Beauty", avait vu le jour entre-temps mais n’a pas eu le succès escompté durant la période Covid.

Les locaux ont pris l’habitude de faire leur course au sein du Panier Paysan. Centre Presse Aveyron - Maxime Lacaze

Des produits locaux et diversifiés

Tout le contraire du Panier Paysan, qui a "flambé en 2020", dixit Bruno Masson, maraîcher aux Jardins de la Cardère. "Cette période a été propice pour nous car les gens sont revenus à l’essentiel, en favorisant notamment les circuits courts et les achats auprès des producteurs locaux." Il reconnaît néanmoins que le bouillonnement est moindre depuis le retour à la vie normale, mais qu’il n’a pas perdu tout son intérêt.

Bientôt de la vente en ligne ? Fondé en 2007, le Panier paysan cherche à rapprocher les producteurs de leur clientèle, à travers un système de distribution sans intermédiaires. Il comptabilise désormais une petite vingtaine de producteurs associés et une quarantaine de producteurs dépôt-vendeurs. La première proportion s’occupe de la boutique à tour de rôle, tandis que la seconde se contente de gérer ses produits et ses propres invendus. Tous sont toutefois "motivés à donner un coup de main au commerce", certifie Bruno Masson. Une fois le déménagement acté, le Panier paysan pourrait même développer prochainement la vente à domicile mais surtout la vente en ligne. "C’est dans les tuyaux, mais la décision n’est pas encore actée", conclut le maraîcher de Serres.

On y trouve principalement des aliments alimentaires (veau, truite, chorizo, rillettes, salades, radis, miel, farines…) mais pas que (chaussettes, pulls). Les étalages sont diversifiés, composés surtout de produits de saisons et en majorité biologiques. "C’est un commerce de proximité, très varié et complémentaires aux grandes surfaces", précise David, un client averti. "C’est une institution ici, ajoute Sophie, habituée aussi des lieux. Cela préserve le côté village".

"Attirer de nouveaux associés et clients"

Pour répondre à une demande toujours plus élevée, le Panier Paysan a donc opté pour des locaux plus grands. "Cette nouvelle permanence a des enjeux pour nous, révèle Laurence Rousselot, éleveuse de bovins au Gaec Causselot et membre fondatrice de ce collectif depuis le début. Il doit nous permettre d’attirer de nouveaux associés et de nouveaux clients". Pour les producteurs, c’est déjà réussi. Avec plus de places de stockage, ils seront ainsi plus nombreux à apporter leur contribution au point de vente et à exposer leurs produits. "Parmi les producteurs, on avait des manques quant à certains produits et nous avons cherché à les prioriser, indique Bruno Masson. Notamment pour les fruits et légumes, qui sont difficiles à produire dans l’Aveyron."

Les producteurs s’occupent des derniers préparatifs avant l’ouverture de la nouvelle boutique. Centre Presse Aveyron - Maxime Lacaze

Pour combler ce manque, le groupement a fait appel à des producteurs du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Jusqu’à présent, ils étaient concentrés dans un rayon de 40 km. "Les bières sont nos produits qui proviennent les plus loin. Elles sont de Saint-Geniez d’Olt", stipule Laurence Rousselot.

L’option du local est défendue depuis 17 ans, car le Panier Paysan a conservé les mêmes principes, autour d’une agriculture paysanne. Laurence Rousselot l’assume pleinement : "ce nouveau bâtiment, ça n’est pas seulement un magasin. C’est la continuité de l’exploitation."