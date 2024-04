Rodez : des trentaines de variétés, des centaines de références, la boutique du Café du marché fête ses dix ans

Le Café du marché, situé au 4 rue d’Armagnac à Rodez, a fêté ses dix ans. Histoire, visite de l’atelier et dégustation. Les responsables, Marie-Christine Navarro et sa fille Caroline, ont organisé pour l’occasion une journée portes ouvertes. Une façon de faire découvrir leur univers.

Marie-Christine Navarro, alors qu’elle vendait des chevreaux frais sur les marchés, a découvert le café, par hasard. Sur le stand voisin, il y a 15 ans, un torréfacteur lui a ouvert son univers. "Le café est un produit noble. Ça m’a tellement plu que je me suis formée, et par la suite, j’ai repris l’entreprise de ce fameux voisin", raconte-t-elle. Alors que Marie-Christine a continué de parcourir les marchés pendant quelques années, elle a ouvert sa boutique, le Café du marché, au 4 rue d’Armagnac, avec sa fille Caroline, il y a dix ans. "Avec ma fille, on a toujours rêvé de travailler ensemble", se réjouit-elle.

La boutique le Café du marché fête ses dix ans

Samedi 13 avril, pour célébrer cet anniversaire qui tient à cœur aux deux femmes, l’atelier de torréfaction, situé au 7 avenue des métiers, au Monastère, a ouvert ses portes au public. Histoire, caféologie, démonstration de torréfaction et atelier de dégustation d’extraction douce. L’objectif était "de faire découvrir le monde du café aux clients et peut-être même d’en séduire des nouveaux".

"On a accueilli presque le double du nombre de personnes que l’on attendait. On est aux alentours des 400 personnes" poursuit la responsable de l’entreprise familiale labellisée Fabriqué en Aveyron.

La boutique, ouverte du mardi au samedi, de 9 heures à 19 heures, propose une trentaine de variétés de café, dont de nombreux cafés d’origine, ainsi que du café d’assemblage, en fonction de la demande. Mais également 130 références de thés, un pôle épicerie fine, du chocolat, des machines à café, des accessoires et un espace coffee shop, pour déguster les produits, sur place ou à emporter. Prochainement, de nouveaux cafés d’exception en microlot, du Honduras et du Rwanda, seront à découvrir. Et la terrasse réouvrira à compter du 2 mai. De quoi profiter des beaux jours à venir.

"On privilégie la qualité à la quantité"

Autre anniversaire à fêter : la première bougie de l’aménagement de l’atelier de torréfaction au 7 avenue des métiers, au Monastère. Un déménagement qui permet aux propriétaires des lieux de disposer de davantage d’espaces, de se rapprocher du centre-ville de Rodez et d’avoir la possibilité d’accueillir du public.

C’est d’ailleurs au sein de cet atelier de torréfaction que le café vert est transformé. Une trentaine de tonnes est produite chaque année. "On aime les bons produits et satisfaire nos clients. On privilégie la qualité à la quantité", conclut Marie-Christine Navarro, fière du chemin parcouru.