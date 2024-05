Football : Rodez-Annecy, les clés du match

Les Ruthénois accueillent Annecy, vendredi 3 mai à 20 heures, pour le compte de la 36e journée de Ligue 2.

Les Ruthénois ont la possibilité de se rapprocher des barrages. Quatrièmes de Ligue 2 avec quatre points d'avance sur Laval (6e) à trois journées de la fin de saison, ils sont en position idéale pour disputer les phases finales et rêver d'une accession en Ligue 1. Les partenaires de Bradley Danger peuvent quasiment valider leur place dans le top 5 en cas de succès contre Annecy, vendredi 3 mai.

Les sang et or vont tenter de poursuivre leur bonne forme, eux qui restent sur trois victoires et n'ont connu qu'une seule défaite lors de leurs douze dernières sorties. Pour cette rencontre, Didier Santini sera de nouveau privé de ses gardiens Lionel Mpasi et Sébastien Cibois, ainsi que du latéral Lucas Buadès, tous blessés.

L'ancien Ruthénois Martin Adeline absent sur blessure

Du côté d'Annecy aussi, plusieurs absents importants sont à déplorer. Et également au poste de gardien. Le titulaire habituel s'est blessé contre Bastia (3-2), samedi 27 avril, et sera suppléé par Thomas Callens. L'ancien Ruthénois Martin Adeline (blessé) et le milieu Yohan Demoncy (suspendu) ne seront pas non plus du voyage.

Les hommes de Laurent Guyot, classés 15es, sont en quête de points pour valider leur maintien, en bonne voie, puisqu'ils comptent cinq longueurs d'avance sur Troyes, le premier relégable. Les Haut-Savoyards restent eux aussi sur une série positive, avec six succès lors de leurs huit derniers matches.

Les groupes