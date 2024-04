Espalion. Une forte affluence avec de nombreux exposants

La vente et l’achat de seconde main sont à la mode et permettent aux objets de commencer une seconde vie tout en proposant la perle rare à prix mini. Dimanche, le club des aînés "Les amis du Pont Vieux" organisait un vide-dressing au centre Francis-Poulenc. Un beau succès ! Tout d’abord par le nombre d’exposants qui emplissaient la grande salle, mais aussi la salle annexe, proposant toutes sortes de vêtements, chaussures, maroquinerie pour tous les âges, jeunes et adultes ; et par l’afflux de visiteurs également. Durant toute la journée, ils se sont succédé examinant les articles au fil des rayons qui offraient un grand choix.