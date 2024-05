Football : Jaouen, un joker aux airs de jackpot pour Rodez

Le gardien de 18 ans arrivé fin avril à Rodez en tant que joker médical disputera son quatrième match en pro contre Annecy, vendredi 3 mai. Jusqu’à présent, cette courte collaboration semble avoir tout de la bonne affaire pour les deux camps !

"Faire des interviews, c’est tout nouveau pour moi." Et il apprend vite… sur le tas ! Pas de temps pour les media training et autres formations de communication en cette fin de saison des plus alléchantes pour le Raf. En tout juste deux semaines, Ewen Jaouen est passé de l’illustre inconnu habitué au National 3 et au championnat U19 National du côté de Reims à un statut de gardien titulaire d’une équipe candidate très sérieuse aux play-offs d’accession en Ligue 1. De quoi forcément attirer l’œil des médias locaux et nationaux.

Une trajectoire que le joker médical, arrivé sur le Piton pour pallier les absences pour blessures de Lionel Mpasi (genou) et de Sébastien Cibois (hanche) dans ce sprint final dingue, était loin d’avoir vu venir. "On était en avril, je me disais que j’allais tranquillement finir la saison à Reims. Recevoir un appel pour être prêté en Ligue 2 en dehors d’une période de mercato, je ne m’y attendais pas du tout", raconte le jeune portier de 18 ans.

"Je ne réalise pas encore"

Et il a encore du mal à se rendre compte de ce qui lui arrive : "Tout s’est enchaîné rapidement, je pense que je ne réalise pas encore. J’essaye d’apprécier le moment, mais même ça c’est dur, parce qu’on a enchaîné trois matches (en une semaine, NDLR). Il fallait rester concentré, je n’ai pas eu le temps de réaliser. Je pense que je réaliserai quand je serai en vacances (rires)."

Mais quoi qu’il en soit, le voilà trois matches – remportés – plus tard embarqué dans la folle aventure sang et or vers une fin de saison à rallonge. "Ça m’a mis directement dans de bonnes conditions. Tout le monde est heureux de vivre cette aventure. Je ne tombe pas dans une spirale négative, je suis dans le positif !"

"Un niveau de professionalisme élevé"

Loin d’être impressionné par le monde dans lequel il vient de poser ses gants, le Brestois d’origine a tout de suite démontré que sa nouvelle équipe pourrait compter sur lui, en étant décisif et rassurant lors de ses premières sorties rue Vieussens face aux gros poissons que sont Auxerre (2-0) et le Paris FC (1-0), puis à Concarneau (2-1). Des prestations saluées par son entraîneur Didier Santini, qui a aussi immédiatement détecté un "niveau de professionnalisme élevé" chez lui.

"Lors du premier entraînement, sur les coups de pied arrêtés, il connaissait déjà tous les prénoms de sa défense. Il annonce sur un premier corner "Akim, là", tu te dis "waouh, bien". Il avait bien travaillé son sujet", disait-il après le succès contre le leader. "Mon ancien entraîneur des gardiens à Guingamp, Mickaël Thomas, m’a dit d’apprendre qui sont les joueurs et le staff avant d’arriver dans un nouveau club. Là, j’ai appris sur internet", reconnaît, sourire aux lèvres, celui qui aimerait bien prendre part à l’Euro U19 cet été avec les Bleus.

Maturité déconcertante

Une certaine maturité déconcertante qui l’accompagne depuis son adolescence dans le foot. Il faut dire qu’il a toujours été le jeune parmi les vieux, devenant par exemple le gardien titulaire le plus précoce de l’histoire de la réserve guingampaise à seulement 16 ans et à peine plus d’un mois. Avant d’être intégré au groupe pro la suivante en tant que n°3 : "Être avec des mecs d’expérience tous les jours, ça m’a beaucoup appris." Et ça se ressent sur ses premières capes à Rodez !

Un transfert qui a, pour l’instant, tout du jackpot. Tant pour le joueur qui nage en plein rêve que pour le club qui semble tenir un gardien fiable pour terminer cet exercice historique. Son salaire étant, qui plus est, pris en charge par Reims, selon nos informations. Ça, c’est du joker rentable !