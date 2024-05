Saint-Christophe-Vallon. Marcelle Ferrières, une nouvelle centenaire fêtée… tout en douceur

Gabrielle Ferrières, que tout le monde connaît sous le prénom de Marcelle, a franchi dimanche le cap de ses 100 ans, chaleureusement entourée de l’affection de sa famille. Née à Aubin le 28 avril 1924, elle a passé la majeure partie de sa vie à La Forézie et habite aujourd’hui avec sa fille et son gendre à Saint-Christophe où elle s’est bien intégrée et a connu quelques amies. Adolescente, elle était employée dans une maison bourgeoise à Clairvaux.

En 1942, elle épouse André Tourtin, mineur dans le Bassin, une union qui donnera naissance à Danièle en 1944 à Firmi. En 1965 Danièle se marie avec Daniel Rodriguez et tous deux feront 40 ans de carrière à l’usine Purflux à Marcillac. L’année suivante Marcelle et André ont eu la joie d’accueillir leur petit-fils Dorian qui à son tour leur donnera deux beaux arrière-petits-enfants, Romain et Marion, qui les ont comblés de bonheur. Marcelle puise le secret de sa longévité dans son énergie et sa vigueur. "Elle faisait à l’époque 10 kilomètres de promenade quotidienne et actuellement elle marche encore 5 à 6 heures par jour, à son rythme, dans l’appartement" confient ses enfants qui lui prodiguent tout l’amour qu’elle mérite.

Une vie bien remplie pour Marcelle à qui nous adressons tous nos vœux de santé et de bonheur.