Saint-Christophe-Vallon. Qi gong : un stage d’une grande intensité

L’école du pin et de la grue a accueilli une nouvelle fois Hélène Zimmermann pour un stage particulièrement intensif à la salle des fêtes de Testet. Cette praticienne de haut niveau est membre du célèbre institut européen de qi gong du Docteur Réquéna.

Le thème du stage était la fluidité, fluidité du physique et du mental, fluidité de l’axe, de la colonne vertébrale et du bassin. En cette année chinoise du dragon de bois, quoi de mieux qu’un magnifique qi gong du dragon dont les ondulations majestueuses témoignent d’une souplesse hors du commun en la matière. "Ce dragon aura demandé quelques gouttes de sueur et donné du fil à retordre à un grand nombre de participants, mais quel beau résultat et quelle satisfaction en retour", souligne le président Dominique Espinasse tout en précisant que les formateurs avaient été agréablement surpris par les progrès et le niveau de pratique de l’ensemble des participants. La convivialité aveyronnaise n’étant pas en reste, le s repas furent comme à leur habitude généreux… Ce qui a eu pour conséquence de ralentir l’envol du dragon en début d’après-midi !

Durant la pause méridienne une initiation au jeu de go et au yi jing a été proposée au groupe de stagiaires. "En résumé ce stage s’est déroulé dans une belle ambiance chaleureuse et fraternelle qui caractérise notre association" indique Dominique Espinasse qui remercie les intervenants et les participants et leur donne rendez-vous à l’année prochaine.