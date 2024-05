Omar Sy, fusion de communes et érosion des falaises au programme du JT des Territoires

Chaque fin de semaine, Cyril Viguier propose un tour des régions à la rencontre des acteurs de l’actualité.

Sommaire

Fusions de communes : la France se transforme-t-elle ?

À l’actualité du Grand J.T. des Territoires : nos territoires sont-ils en train de se transformer ? Au 1er janvier 2025, la ville de Pierrefitte pourrait devenir… Saint-Denis. Cette fusion s’ajouterait aux 35 000 communes déjà regroupées en France. Évidemment la nouvelle a fait réagir les habitants parfois en colère de ne pas avoir été consultés par ce changement. Un reportage signé Mélanie Faure pour la chaîne locale 20 Minutes TV.

Trappes : Omar Sy inaugure son cinéma

Et puis Cyril Viguier est revenu sur l’inauguration d’un cinéma à Trappes dans les Yvelines. Autrefois baptisé Jean-Renoir, il porte désormais le nom de l’acteur Omar Sy qui a passé toute sa jeunesse dans la commune. C’est un symbole fort pour la ville et ses habitants. Omar Sy était évidemment sur place pour l’inauguration. Un reportage réalisé par la chaîne TV78.

Une course 100 % féminine contre le cancer !

Elles étaient des milliers à courir pour la bonne cause. Près d’un mois après le Marathon de Paris, ces femmes ont réalisé une course pour la lutte contre le cancer à Metz. Un événement 100 % féminin qui ne s’essouffle pas ! Un reportage réalisé par Lucie Philippot pour Moselle TV.

Corse : des falaises vers l’effondrement ?

En Corse, l’érosion côtière fragilise les falaises. Dans la ville de Bonifacio en Corse du Sud, les bords risquent de s’effondrer. Des habitants ont même été expulsés de leurs logements jugés trop dangereux.

Face à cette menace, la ville a lancé de grands travaux d’aménagement. Les habitants et les visiteurs pourraient alors profiter de ce joyau naturel sans aucun risque. Pour l’occasion, le maire de la ville Jean-Charles Orsucci était au micro de la chaîne Telepaese.

(Le Grand J.T. des Territoires est réalisé en collaboration avec l’ensemble des chaînes de télévisions locales et les rédactions des grands groupes de la presse quotidienne régionale. Il mobilise 200 journalistes qui remontent des reportages de tous les territoires).