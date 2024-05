Guerre en Ukraine : sermonné par les autorités russes, pourquoi l'ambassadeur de France va-t-il se rendre à l'investiture de Poutine ?

L'ambassadeur de France à Moscou, Pierre Lévy, a été convoqué ce lundi 6 mai, en raison de la politique "provocatrice" de Paris.



Tout et son contraire entre discours et diplomatie de la part de Paris envers Moscou : les autorités russes ont convoqué l'ambassadeur de France à Moscou, Pierre Lévy, ce lundi 6 mai. La diplomatie russe a précisé que cette convocation était liée à des "déclarations de plus en plus belliqueuses" du gouvernement français, fustigeants "la ligne destructrice et provocatrice de Paris, qui conduit à une escalade du conflit", alors que le président français Emmanuel Macron a évoqué à nouveau la possibilité d'envoyer des troupes occidentales au sol en Ukraine.

La France a démenti ce lundi l'envoi de troupes en Ukraine, dénonçant une nouvelle campagne de "désinformation" à son encontre. "Les campagnes de désinformation sur le soutien de la France à l'Ukraine ne faiblissent pas, la preuve", peut-on lire sur le compte "X" du ministère des Affaires étrangères, qui barre d'une croix rouge deux médias étrangers ayant évoqué l'envoi présumé d'éléments de la Légion étrangère sur le territoire ukrainien.

L'ambassadeur de France à l'investiture de Poutine ?

Emmanuel Macron a réitéré dans une interview à The Economist publiée jeudi dernier sa proposition controversée d'envoyer des troupes au sol en Ukraine si l'armée russe venait à "percer les lignes de front".

"En réponse aux déclarations provocatrices et menaçantes de certains dirigeants occidentaux contre la Fédération de Russie", le ministère de la Défense russe a annoncé ce lundi des exercices militaires à venir, incluant des armes nucléaires tactiques. Des exercices qui ont été ordonnés par Vladimir Poutine, qui sera investi président de la Russie ce mardi 7 mai.

Paradoxe, la France sera représentée à cette investiture... par son ambassadeur en Russie, Pierre Lévy.

Le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, avait pourtant estimé le 8 avril que Paris ne voyait plus "l'intérêt" de discuter avec Moscou, après une nouvelle convocation de son ambassadeur à Moscou par les autorités russes.

Vladimir Poutine, au pouvoir depuis près d'un quart de siècle, a sans surprise été très largement réélu à la tête du Kremlin lors de l'élection présidentielle qui s'est déroulée en mars. La France avait pris acte de la réélection du président russe tout en dénonçant les conditions dans lesquelles le scrutin s'était déroulé.