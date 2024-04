Les téléspectateurs termineraient plus les séries qu'ils peuvent binge-watcher

(ETX Daily Up) - Le binge-watching est devenu une pratique courante pour de nombreux amateurs de séries télévisées. Selon une étude américaine, ce mode de visionnage a un impact significatif sur la façon dont les téléspectateurs consomment les séries télévisées, et plus particulièrement sur leur capacité à terminer une série.

Et si le binge-watching permettait de retenir l'attention du téléspectateur ? C'est ce que démontre l'étude réalisée par Samba TV*. Les téléspectateurs qui pratiquent le binge-watching sont plus susceptibles de terminer une série que ceux qui regardent les épisodes de manière hebdomadaire. En moyenne, 44% des téléspectateurs ont continué à regarder une série dont les épisodes ont été diffusés d'une traite sur une plateforme, du premier au dernier épisode, indique le rapport. Un taux bien plus élevé que celui concernant les séries diffusées de manière hebdomadaire qui obtiennent 38% de rétention : "Le modèle de diffusion en masse s'est avéré être un facteur de différenciation pour favoriser la rétention tout au long de la saison complète d'une émission", explique le rapport.

Quant aux séries divisées en plusieurs parties, à l'image de la prochaine saison de "La Chronique des Bridgerton", ou de "Stranger Things", elles retiennent l'attention de 39% de leur audience du début à la fin.

Selon le rapport, la saison 5 de "Virgin River", disponible sur Netflix, a conservé 62% de son audience, au cours du second semestre 2023, entre le premier et le dernier épisode de la saison. C'est la série qui affiche le plus haut taux de fidélisation.

Quant aux diffusions hebdomadaires, c'est la série "The Gilded Age", diffusée sur la plateforme de streaming Max, qui sort son épingle du jeu en maintenant 49% de son audience, du début à la fin. Un pourcentage tout de même bien inférieur aux résultats générés par les séries dont les épisodes sont directement disponibles en totalité.

Selon l'étude de Samba TV, le documentaire "Johnny Depp vs Amber Heard" a été le programme le plus "binge-watché" au deuxième semestre 2023. 67% des abonnés ont fini le documentaire en seulement cinq jours. "A titre de comparaison, l'émission la plus regardée au cours du premier semestre 2023 (MH370 : l'avion disparu) a connu un taux d'écoute moins élevé de 65%, ce qui met en évidence l'emprise croissante de la culture du binge-watching sur les téléspectateurs américains".

68% des adultes américains se considèrent comme des adeptes du "binge-watching", contre 76% des Milléniaux.

*Dans ce rapport, les données de première main de Samba TV sont complétées par des données provenant d'une enquête nationale menée aux États-Unis du 22 août au 30 août 2023 auprès de 2 507 adultes par HarrisX. Les résultats ont été pondérés en fonction de l'âge, du sexe, de la région, de la race/ethnie et du revenu, le cas échéant, afin de les aligner sur leurs proportions réelles dans la population.