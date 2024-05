Guerre en Ukraine : "Si les Français apparaissent dans la zone de conflit, ils deviendront des cibles pour les forces armées russes"

La Russie réitère ses menaces contre d'éventuelles troupes françaises en Ukraine.

La Russie a répété mercredi 8 mai 2024 que les soldats français seraient des cibles légitimes de l'armée russe s'ils devaient être déployés en Ukraine, possibilité que le président Emmanuel Macron a dit ne pas exclure.

"Il est révélateur que Macron lui-même explique cette rhétorique par son souhait de créer une sorte d'incertitude stratégique pour la Russie", a dit à la presse la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

"Nous devons le décevoir"

"Nous devons le décevoir. Pour nous, il n'y a aucune incertitude : si les Français apparaissent dans la zone de conflit, ils deviendront inévitablement des cibles pour les forces armées russes."

"Il me semble que Paris en a déjà la preuve", a ajouté Maria Zakharova, affirmant que de plus en plus de ressortissants français sont tués en Ukraine.

Paris a dénoncé une campagne de désinformation russe après la convocation cette semaine de l'ambassadeur de France à Moscou au ministère russe des Affaires étrangères pour s'expliquer sur un supposé déploiement de troupes françaises en Ukraine.