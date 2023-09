Guerre en Ukraine : deux humanitaires, dont une membre d'une ONG française, tués dans une attaque russe

Durant le deuxième week-end de septembre 2023, deux humanitaires ont été tués près de Bakhmout, en Ukraine. L’une des victimes est une Espagnole catalane, membre d’une ONG française.

Une travailleuse humanitaire volontaire espagnole, Emma Igual, a été tuée en Ukraine, samedi 9 septembre, après que son véhicule a été touché par un projectile, a annoncé ce dimanche le ministre espagnol des Affaires étrangères Jose Manuel Albares. Un autre volontaire, Thomas Tonko, d’origine canadienne, se trouvait dans le même véhicule et a aussi trouvé la mort dans l’attaque, à Tchassiv Yar, près de Bakhmout, selon des sources proches de l’association.

Un tir de drone

"Un projectile est tombé sur le véhicule à bord duquel se déplaçait cette citoyenne espagnole. Elle travaillait là-bas pour une ONG œuvrant à améliorer la situation humanitaire en Ukraine", a déclaré le ministre, en marge du sommet du G20 en Inde, affirmant avoir reçu "une confirmation verbale de sa mort". L’équipe de quatre volontaires de l’ONG Road to Relief (R2R) était en route pour une expertise d’évacuation de civils dans une zone lourdement touchée par les affrontements. Pendant le trajet, leur véhicule aurait été attaqué par un drone tireur de projectiles.

Une ONG fondée à Vannes pour aider les civils

Emma Igual, spécialisée dans la protection des enfants, avait déjà travaillé pour d’autres ONG, notamment en Grèce, au Myanmar et au Kenya. Elle avait cofondé R2R avec un humanitaire de Vannes, Henri Camenen, rentré quelques semaines auparavant en France.

Parmi les quatre passagers se trouvaient un volontaire médical allemand et un volontaire suédois. Tous deux grièvement blessés, ils ont pu être évacués vers un hôpital. Depuis leur présence en Ukraine il y a 18 mois, Emma Igual et son équipe avaient réussi à mener de nombreuses évacuations de civils dans des zones proches des combats, précise l’association Road to Relief, sous le choc après ce drame.

Des drones abattus

Sur le front, la défense aérienne ukrainienne affirme avoir abattu plus d’une vingtaine de drones russes qui visaient Kiev dimanche à l’aube. L’aviation navale russe affirme, elle, avoir détruit en mer Noire trois vedettes militaires rapides Willard Sea Force de fabrication américaine transportant des groupes de débarquement des forces armées ukrainiennes.