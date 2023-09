Guerre en Ukraine : quel est ce projet de "grand centre militaire" proposé par Zelensky pour favoriser les livraisons d'armes ?

Le président de l'Ukraine était face à des fabricants d'armes issus d'une trentaine de pays ce samedi.

Le président ukrainien Volodimir Zelenskiy a plaidé pour la création d'un "grand centre militaire" en s'associant avec les fabricants d'armes occidentaux afin d'accroître les livraisons d'armes destinées à contrer la Russie, samedi 30 septembre 2023.

Il s'exprimait à Kyiv lors d'un forum organisé par son gouvernement avec des professionnels internationaux sur la manière d'organiser conjointement la fabrication et la réparation d'armes en Ukraine, cible de bombardements russes constants. "L'Ukraine se trouve dans une phase d'un marathon de défense où il est très important, crucial d'avancer sans reculer. Des résultats sur la ligne de front sont nécessaires quotidiennement", a déclaré Volodimir Zelenskiy devant quelque 250 producteurs d'armes occidentaux.

"Nous souhaitons localiser la production des équipements nécessaires à notre défense et de chacun des systèmes de défense avancés utilisés par nos soldats, afin de donner à l'Ukraine les meilleurs résultats sur le front aujourd'hui", a-t-il ajouté. Aux yeux du président, la défense aérienne et le déminage sont les priorités immédiates. L'Ukraine veut aussi accroître sa production nationale de missiles, de drones et de munitions d'artillerie.

Les stocks des fabricants d'armes s'épuisent

Kyiv a lancé une contre-offensive début juin pour tenter de reconquérir les territoires conquis par la Russie, qui contrôle toujours environ 18% du territoire ukrainien. Kyiv a fait état d'avancées et libéré une douzaine de villages, sans réussir pour l'instant à reprendre aucune grande ville. L'Ukraine dépend essentiellement du soutien financier et militaire occidental et a reçu des dizaines de milliards de dollars d'aide depuis le début de l'invasion russe, en février 2022.

Mais la guerre engendre une demande croissante d'armes et de munitions. Des fabricants d'armes d'une trentaine de pays ont assisté au forum, où certains ont déclaré que les stocks s'épuisaient et qu'ils avaient du mal à trouver les approvisionnements nécessaires pour répondre à la demande ukrainienne. Les responsables ukrainiens considèrent le développement de la production nationale de défense comme un stimulant pour l'économie du pays, qui s'est rétractée d'environ un tiers l'année dernière en raison de la guerre.

Plusieurs grands groupes comme le géant allemand de la production d'armes Rheinmetall et la société britannique BAE Systems ont annoncé leur intention de s'associer avec des producteurs ukrainiens. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que les producteurs ukrainiens avaient signé une vingtaine d'accords avec des partenaires étrangers pour une production conjointe, un échange de technologies ou la fourniture de composants pour fabriquer des drones, des véhicules blindés et des munitions. Il n'a pas nommé les entreprises concernées.

Le gouvernement ukrainien envisage de créer des conditions économiques pour attirer les investisseurs occidentaux, notamment à travers un fonds pour soutenir le développement de nouvelles technologies. "Ce sera un partenariat mutuellement bénéfique. Je pense que c'est le bon moment et le bon endroit pour créer un grand centre militaire", a déclaré Zelenskiy lors d'une réunion avec des producteurs d'armes américains, britanniques, tchèques, allemands, français, suédois et turcs.