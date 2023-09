Guerre en Ukraine : pourquoi la Pologne annonce l'arrêt de ses livraisons d'armes ?

Le premier soutien de l'Ukraine depuis le début du conflit, la Pologne, ne livrera plus d'armes à ses voisins en guerre contre la Russie.

La Pologne ne livre plus d'armes à l'Ukraine et se concentre sur le développement de son propre arsenal, a déclaré le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, sur fond de vives tensions entre les deux pays au sujet du commerce des céréales.

La Pologne, où des élections législatives seront organisées dimanche 15 octobre 2023, a été l'un des plus fervents soutiens de l'Ukraine depuis le début de l'invasion du pays par la Russie en février 2022. Les deux pays s'affrontent cependant au sujet des céréales ukrainiennes et les tensions se sont accentuées depuis que Varsovie a décidé vendredi de prolonger son interdiction de les importer en Pologne.

"Nous ne transférons plus aucune arme à l'Ukraine parce que nous nous armons désormais nous-mêmes avec les armes les plus modernes", a dit Mateusz Morawiecki mercredi soir à la chaîne Polsat News.

L'Ukraine appelle les Polonais à "mettre de côté leurs émotions"

La Pologne avait auparavant convoqué l'ambassadeur d'Ukraine au ministère des Affaires étrangères pour protester contre des déclarations du président ukrainien Volodimir Zelensky au sujet de la prolongation par Varsovie de son interdiction des importations de céréales ukrainiennes. Cette interdiction est destinée à préserver les agriculteurs polonais face au risque d'un afflux de céréales et de produits alimentaires ukrainiens, que Kyiv ne peut quasiment plus exporter par la mer Noire depuis l'invasion russe.

Volodimir Zelensky a déclaré à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies que l'Ukraine s'efforçait de préserver les voies d'exportations terrestres pour ses céréales et que le "théâtre politique" sur cette question ne faisait que favoriser la Russie. Malgré la décision de la Commission européenne de ne pas prolonger le moratoire sur les importations de céréales ukrainiennes accordé à cinq pays de l'UE, la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie ont annoncé vendredi la prolongation unilatérale de cette mesure.

À l'approche des élections du 15 octobre en Pologne, le parti au pouvoir, Droit et Justice (PiS), subit la pression de l'extrême droite qui accuse le gouvernement de soumission vis-à-vis de l'Ukraine. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a appelé mercredi à l'apaisement entre les deux pays, invitant les Polonais à "mettre de côté leurs émotions".

Plusieurs régions de l'Ukraine bombardées ce jeudi

La Russie a lancé jeudi 21 septembre 2023 une série d'attaques aériennes contre plusieurs villes d'Ukraine, dont la capitale Kyiv, faisant au moins 18 blessés et endommageant des infrastructures à travers le pays, ont déclaré les autorités ukrainiennes.

Des explosions ont été entendues à Kyiv et dans ses environs à la suite d'une alerte aérienne aux premières heures de la journée, ont rapporté des journalistes de Reuters. Les autorités disent avoir déployé des équipes de secours dans plusieurs quartiers de la capitale. Le ministre de l'Intérieur, Ihor Klymenko, a fait état de blessés dans les régions de Kyiv et de Tcherkassy, dans le centre du pays, ainsi que dans la ville de Kharkiv, dans l'est.

"C'est une matinée sans répit. Des explosions ont retenti dans différentes régions d'Ukraine", a-t-il écrit sur la messagerie Telegram. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que sept personnes avaient été blessées dans la capitale, dont une fillette de neuf ans. Des débris de missiles sont tombés dans le centre de la ville, plusieurs bâtiments non-résidentiels ont été endommagés et un incendie s'est déclaré, a-t-il dit.

A Tcherkassy, un hôtel et plusieurs échoppes ont été touchés et sept personnes blessées, a dit le ministre de l'Intérieur. Les autorités ont aussi fait état d'explosions dans les régions de Khmelnitski, Rivne, Vinnytsia, Lviv et Ivano-Frankivsk. Maxim Kozytskyi, gouverneur de la région de Lviv dans l'ouest de l'Ukraine, a dit que trois missiles russes avaient frappé la ville de Drohobytch à une soixantaine de kilomètres de la frontière avec la Pologne. Des infrastructures et des entrepôts ont été touchés. Oleksandr Prokoudine, gouverneur de Kherson dans le sud du pays, a pour sa part fait état de deux morts dans un bombardement russe sur une résidence-dortoir.