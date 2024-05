Une rave-party non autorisée en approche en Aveyron ? La Préfecture interdit les "rassemblements festifs" jusqu'au 31 mai

Cet arrêté préfectoral a été publié via un communiqué ce mardi 7 mai.



Y aurait-il une rave-party ou une free-party dans l'air sur les terres aveyronnaises en ce (pour l'instant peu) joli mois de mai ? Un week-end de teufeurs en approche dans le repli d'un des nombreux causses du département ou au fin fond d'une de ses forêts ?

La préfecture de l'Aveyron en subodore en tout cas la possibilité, puisque le préfet a pris un arrêté interdisant du vendredi 26 avril au vendredi 31 ami les "rassemblements festifs à caractère musical" dans tout le département, a-t-on appris ce mardi 7 mai.

"Des rassemblements festifs à caractère musical non autorisés et de grande ampleur sont susceptibles de se dérouler en Aveyron du 26 avril au 31 mai 2024, dit le communiqué. Or, à ce jour, aucune manifestation de ce type n’a fait l’objet d’une déclaration préalable en préfecture".

Sans déclaration préalable, et au vu des "risques de troubles graves à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique que

présenterait le déroulement d’un tel rassemblement", le préfet de l'Aveyron interdit donc "tout rassemblement de type rave-party, free-party ou teknival sur l’ensemble du département".

Est interdit aussi en Aveyron "la circulation des véhicules à moteur transportant du matériel de sonorisation" en lien avec ces possibles manifestations.

La dernière rave-party organisée en Aveyron, et déclarée en préfecture, avait réuni environ 5 000 teufeurs sur le Larzac le week-end des 13 et 14 avril dernier.