Guerre en Ukraine : un plan d’aide de 61 milliards de dollars voté par le Congrès américain ce samedi

Ce samedi 20 avril 2024, la Chambre des représentants américaine a voté en faveur de l’aide pour l’Ukraine, un soutien chiffré à 61 milliards de dollars.

La Chambre des représentants à majorité républicaine a voté samedi en faveur d’un programme d’aide pour l’Ukraine, ce samedi 20 avril 2024.

61 milliards de dollars

Le soutien accordé à Kiev s’élève à 60,84 milliards de dollars, malgré la contestation de certains élus. Sur les 60,84 milliards de dollars destinés à Kyiv, 23 milliards serviront à remplacer les armes et stocks américains envoyés en Ukraine. Certains républicains ont manifesté leur opposition à l’envoi d’une nouvelle aide à l’Ukraine, menaçant la position de Kevin McCarthy à la tête de ma Chambre des représentants.

Taïwan, Israël…

Au total, les parlementaires ont accepté de débloquer pour 95 milliards de dollars d’aide qui incluent également 8,12 milliards pour Taïwan et la région Indo-Pacifique et 26 milliards de dollars pour Israël, dont 9,1 milliards en aide humanitaire.

Dans les prochains jours

Le plan doit maintenant être soumis au Sénat à majorité démocrate, qui a adopté une mesure similaire il y a plus de deux mois, poussant Joe Biden mais aussi le sénateur républicain, Mitch McConnell, à appeler Mike Johnson, le Président de la Chambre des représentants, à soumettre le projet de loi à un vote. Le Sénat devrait adopter le plan la semaine prochaine avant de l’envoyer à Joe Biden pour ratification.

Volodymyr Zelensky se dit "reconnaissant"

Le président ukrainien n’a pas tardé avant de réagir, en se disant "reconnaissant" envers la Chambre des représentants des Etats-Unis. "La démocratie et la liberté auront toujours une importance mondiale et n’échoueront jamais tant que l’Amérique contribuera à les protéger", a-t-il enchaîné sur son compte X, disant de cette décision qu’elle "empêchera la guerre de s’étendre, sauvera des milliers et des milliers de vies et aidera nos deux nations à devenir plus fortes".