VIDÉO. Guerre en Ukraine : un bombardier russe s’écrase après le lancement de missiles, les images saisissantes du crash

Un bombardier russe "s’est écrasé dans la région de Stavropol après une mission de combat, en rentrant sur sa base", indique l’agence de presse d’État russe TASS. L’armée ukrainienne affirme avoir abattu cet avion.

Une source au sein de l’armée russe a indiqué à l’agence de presse d’État TASS qu’un bombardier supersonique Tupolev-22M3 "s’est écrasé dans la région russe de Stavropol après une mission de combat, en rentrant sur sa base".

La région de Stavropol est située à environ 300 km du territoire ukrainien.

Le crash aurait eu lieu après le lancement de missiles Kh-22 sur la ville ukrainienne d’Odessa.

\ud83c\uddf7\ud83c\uddfa Un bombardier russe Tu-22M3 s'est écrasé dans la région russe de Stavropol, à environ 300 km de l'Ukraine.



\u25ab\ufe0fL'accident a eu lieu après le lancement de missiles Kh-22 sur Odessa. pic.twitter.com/x33JvKzmsK — air plus news (@airplusnews) April 19, 2024

Au moins "un membre d’équipage" sur quatre est mort

Le gouverneur de la région de Stavropol, dans le sud de la Russie, a lui déclaré qu’un Tupolev-22M3 s’était écrasé dans cette zone après un incident "technique", tuant au moins "un membre d’équipage". Le gouverneur régional russe a affirmé de son côté qu’un membre d’équipage a été tué dans le crash d’un bombardier. Un des quatre membres d’équipage est mort, a indiqué le gouverneur de la région.

L’Ukraine affirme avoir abattu ce bombardier

Deux autres membres d’équipage de l’appareil, un Tu-22M3, ont été retrouvés vivants, et les secours cherchent toujours le quatrième, a-t-il précisé. On ignore pour l’instant si le bombardier dont parle le gouverneur et qui s’est écrasé dans la région de Stavropol est le même que celui que l’armée ukrainienne a affirmé avoir abattu dans la matinée de ce vendredi 19 avril 2024.

"Nous avons vengé nos civils"

L’armée de l’air ukrainienne a en effet affirmé vendredi qu’un bombardier stratégique russe, dont elle avait revendiqué auparavant la destruction, avait "bombardé" deux villes d’une région du centre-est où des frappes nocturnes meurtrières ont été signalées. "Il s’agissait de l’avion qui a bombardé Dnipro et Kryvyï Rig", a déclaré le porte-parole Illia Ievlach. "Nous avons vengé nos villes et civils".