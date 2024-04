Guerre en Ukraine : pourquoi la nouvelle loi de mobilisation adoptée par le parlement ukrainien fait jaser ?

Ce jeudi 11 avril 2024, l’Ukraine a adopté une loi de mobilisation dans le cadre de la guerre contre la Russie.

L’Ukraine a adopté, ce jeudi 11 avril 2024, une loi controversée pour mobiliser plus d’hommes pour faire face aux assauts de la Russie, qui a, elle, mené une nouvelle nuit de bombardements massifs pour détruire l’infrastructure énergétique ukrainienne.

"C’est fait !!"

Confrontée à de multiples assauts terrestres sur la ligne de front, l’Ukraine, face à une pénurie de soldats volontaires, a finalement adopté une nouvelle loi sur la mobilisation, après des mois de controverses et de débats houleux au sein d’une société meurtrie par deux ans d’invasion russe. "C’est fait !! La loi sur la mobilisation est adoptée. 283 (députés ont voté) pour", s’est félicité sur Telegram l’élu Oleksiï Gontcharenko. Pour entrer en vigueur, le président de la Rada doit désormais remettre le texte à Volodymyr Zelensky pour promulgation.

Une clause supprimée

Ce texte, qui accroît notamment les sanctions pour les réfractaires, a fait scandale à cause de la suppression à la dernière minute d’une clause prévoyant la démobilisation des soldats ayant servi 36 mois, coup dur pour les militaires qui sont mobilisés sur le front depuis plus de deux ans. Cette décision a donc immédiatement provoqué la controverse, d’autant que le système d’enrôlement actuel est jugé par de nombreux Ukrainiens injuste, inefficace et souvent corrompu.

"99 % des hommes veulent se reposer, faire une pause, vivre une vie normale. Vivre à la maison", expliquait à l’AFP Iévguén, un soldat parachutiste de 39 ans basé dans la région orientale de Donetsk. "Il y a des militaires qui ne sont pas rentrés chez eux depuis un an. C’est très injuste". A la place, le gouvernement sera chargé de rédiger prochainement un autre projet de loi sur "l’amélioration des mécanismes de rotation du personnel militaire".

Contre-offensive, aide occidentale…

Pour Volodymyr Zelensky, l’important, disait-il récemment, est de ne pas perdre en compétences militaires au moment des rotations entre soldats engagés sur le front depuis des mois et nouveaux arrivants. Reste toutefois que l’armée ukrainienne, affaiblie par une contre-offensive ratée à l’été 2023 et une aide occidentale qui s’épuise, doit renouveler son vivier de combattants, sous peine de se retrouver rapidement en sous-nombre face à l’armée russe. Dans cette idée-là, Volodymyr Zelensky avait déjà entériné début avril l’abaissement de 27 à 25 ans de l’âge auquel on peut être mobilisé. Le texte adopté jeudi rend possible aussi la mobilisation de détenus.

La Russie maintient la pression

La Russie, profitant des faiblesses ukrainiennes, en profite pour mener une campagne de bombardements sur des infrastructures dites "essentielles", souvent des centrales électriques qui alimentent la population civile et qui font tourner aussi le système d’eau courante. Jeudi, le président ukrainien a de nouveau exhorté Européens, Américains et autres soutiens de Kiev à ne pas "fermer les yeux" et fournir rapidement davantage de systèmes à l’Ukraine.