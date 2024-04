Basket-ball : entre Rodez et l'Élan Aveyron, c'est terminé !

Rodez, un des clubs historiques de l’Élan Aveyron basket et détenteur des droits de l’équipe fanion féminine, a décidé de ne pas rempiler une année supplémentaire au sein de la CTC.

"Au club, on voulait retrouver notre identité. On n’était pas d’accord sur toutes les lignes directrices de l’Élan, donc on a décidé de se retirer de cette CTC (Coopération territoriale de clubs, NDLR) et de passer à autre chose, explique le président de Rodez, l’un des sept clubs membres de l’EAB jusqu’à cette saison, Xavier Alric. Je ne m’entends pas avec les dirigeants de l’Académie, donc ça ne peut pas marcher. " La fin donc du basket féminin sur le Piton ? Pas selon Alric. "On va relancer le secteur féminin de notre côté. Si ça se présente, on fera une équipe senior. On sait que ça va être long à relancer, mais on ne lâche pas le secteur féminin."

Flottes : "Ça met à mal 15 ans de collaboration"

Un départ que regrette Nicolas Flottes, entraîneur de l’équipe senior féminine de l’Élan, récemment reléguée en Prénationale : "C’est vraiment dommage qu’on en arrive là, mais c’est leur choix. Ça met à mal 15 ans de collaboration sur le secteur féminin, déjà à l’époque de Rodez agglo basket et même avant avec Rouergue Aveyron basket. Ça fait un peu mal au cœur. Mais il y avait peut-être des valeurs et des visions dissonantes, notamment sur le côté formation où on n’était pas alignés, sans être non plus complètement en désaccord. On trouvait, nous, qu’on devait plutôt passer par des ressources locales, ce qui n’était pas forcément leur vision des choses. C’est ce qui les a poussés à nous quitter, j’imagine."

Alric : "Je voulais quand même faire ça proprement"

Sortir d’une CTC n’est toutefois pas si simple. Surtout pour Rodez, qui détenait jusqu’alors les droits de l’équipe fanion féminine. "J’ai laissé les droits sportifs à La Primaube, car les filles viennent beaucoup de là-bas. Je voulais quand même faire ça proprement", précise Xavier Alric. Sur ce plan-là, "le divorce s’est bien passé", consent Nicolas Flottes : "Ils auraient pu partir en disant on pose tout là, on garde les droits, ils meurent et terminé. On a travaillé en bonne intelligence." Une passation rendue officielle auprès de l’instance fédérale ce dimanche.

Mais alors que va concrètement changer ce départ du RBA pour l’Élan ? "On ne s’entraînera plus à Rodez, mais qu’à La Primaube. Pareil pour les matches", annonce le technicien, qui se veut par ailleurs rassurant : "Ça ne remet pas du tout en cause l’EAB !"