VIDEO. Ce jeu télévisé s'arrête après plus de 50 ans d'antenne : FIN, le mot le plus court pour "Des chiffres et des lettres"

France Télévisions va arrêter "Des chiffres et des lettres" à la rentrée, a annoncé la chaîne ce dimanche 5 mai. L'émission sera remplacée par un nouveau jeu... encore plus ancien qu'elle.

"Le compte est bon" pour le plus ancien jeu télévisé de France : "Des chifres et des lettres" va disparaître des grilles de France Télévisions à la rentrée, après plus d'un demi-siècle de bons et loyaux services.

50 ans dans le quotidien des Français... plus deux ans de galère

Rendez-vous quotidien des Français, réunissant des générations de téléspectateurs à l'heure du goûter depuis 1972, il n'était déjà plus difusé que le week-end depuis la rentrée 2022. Mais cette programmation le samedi et le dimanche "n'a pas été couronnée de succès", a acté le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, Stéphane Sitbon-Gomez, dans une interview à la Tribune Dimanche.

. Si arrêter des émissions fait "partie de la vie normale de toutes les chaînes", selon lui, la déprogrammation "Des chifres et des lettres" marque la fin d'un ère.

"Il aurait fallu arrêter il y a deux ans. La programmation le week-end, c'était la chronique d'une mort annoncée", a réagi, ému, Patrice Lafont, le premier présentateur du jeu et producteur, qui n'avait pourtant pas été tendre avec le jeu en 2020.

"Cinquante ans d'émission, ça n'existera plus jamais ! C'était une émission toute particulière, sur des critères très simples que les Français apprennent à l'école, les chifres et les lettres", a-t-il ajouté, précisant qu'il avait été reçu par le groupe qui lui avait annoncé la nouvelle.

Des mots, des chiffres, et un générique cultes

D'abord appelée "Le mot le plus long" qui est apparue à l'écran dès 1965, l'émission devient vite culte sur Antenne 2, atteignant jusqu'à 7 millions de téléspectateurs quotidiens dans les années 1980. Après Patrice Lafont ou Laurent Cabrol, Laurent Romejko est le dernier à tenir la barre depuis 30 ans de la plus vieille émission de PAF, après "Le jour du Seigneur".

Après "Le jour du Seigneur", mais tout aussi "culte" : l'épreuve de calcul mental, "le compte est bon", celle de vocabulaire avec son tirage alternatif de consonnes et de voyelles, tout y est culte, y compris la musique du générique ("Western Patrol") apparue dès 1972.

Et Le principe n'a jamais varié, même si les deux dernières années ont été plus agitées, marquées notamment par le départ de Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat, le M. Chifres et la Mme Lettres du jeu, évincés mi-2022 et qui ont depuis attaqué France Télévisions aux prud'hommes.

Remplacé par un jeu plus vieux que lui

"Des chifres et des lettres", qui est également l'une des plus anciennes émissions d'Europe, s'est exportée dans de nombreux pays, de la Belgique à l'Australie.

Plusieurs dizaines de milliers de candidats y ont participé et des centaines de clubs existent en dehors de la télé(on en dénombre au moins 885, en France et en Belgique), avec leurs tournois ou leurs championnats, du départemental au national.

La place sur France 3 du jeu emblématique, le samedi et le dimanche à 17h15, sera désormais occupée par l'adaptation télévisée (depuis septembre 2023) d'un autre programme emblématique venu de la radio, "Le jeu des 1.000 euros", jusqu'ici difusée uniquement le samedi. Un jeu qui est donc loin d'être tout neuf, puisqu'il est apparu sur les ondes en... 1958. A cette époque, c'était 1 000 francs...

Quelques moments cultes