Après son sacre aux Molières, l’Aveyronnaise Maréva Poaty est sur "son nuage ! "

La 35e cérémonie des Molières, qui s’est tenue le lundi 6 mai 2024, a couronné deux Aveyronnaises au palmarès : Vanessa Cailhol et Maréva Poaty. Une première dans l’histoire, dont la cadette avait toujours du mal à se remettre d’une soirée historique.

Il y avait de l’inédit dans cette 35e cérémonie des Molières, qui s’est déroulée le lundi 6 mai. Que ce soit en termes d’introduction, avec une arrivée et une reprise en fanfare d’un ensemble de chansons pop du moment, ou de la consécration de deux Aveyronnaises au palmarès.

Outre Vanessa Cailhol auréolée à 41 ans, cette soirée magique aura donc couronné une jeune artiste de 23 ans : Maréva Poaty. Pas étonnant, pour celle qui exerce actuellement à Disneyland Paris, au sein de la Dream Factory (la Fabrique des rêves, NDLR) jusqu’au 31 août.

En attendant de passer de futurs castings, l’Espalionnaise a obtenu une première récompense qui en appelle d’autres tant "elle est professionnelle, épatante et bosseuse", comme la qualifie Sophie Caroline Schatz, sa première professeure de chant au conservatoire d’Espalion.

Les qualificatifs ne manquent pas auprès de ce talent, qui tout en humilité, avait du mal à se rendre compte de la portée de sa performance. "Je suis encore sur mon petit nuage, il faut que ça redescende, révèle-t-elle. C’est juste énorme, on ne s’y attendait pas du tout. Je ne pensais pas être un jour aux Molières, alors remporter un prix…"

"Elle sait tout faire"

Doublure de la Dame du Lac, elle était "tellement heureuse d’incarner un rôle aussi grandiose, d’un personnage aussi sublime !". Sa carrière a depuis pris une nouvelle épaisseur, puisqu’elle a participé à une nouvelle comédie musicale, nommée "Flash Dance", qui s’est achevée fin avril et pour laquelle avec ses partenaires, elle a enchaîné une quarantaine de dates, dans tous les zéniths de France. "Une expérience incroyable, confie-t-elle. "Un rôle dans lequel elle a rayonné, acquiesce Sophie Caroline Schat, qui l’a vu sur scène à Marseille avant de poursuivre. "Elle sait tout faire !

Maréva est aussi bonne chanteuse que comédienne. Elle sait danser aussi. Elle est faite pour les comédies musicales et il me semble qu’elle s’y épanouit. Elle est très bien partie pour faire une très grande et belle carrière."

"J’espère effectivement que je n’en suis qu’à mes débuts, affirme de son côté la jeune Espalionnaise. Je veux désormais obtenir un autre Molière mais la prochaine fois en ''solitaire'' ". Elle pourra s’inspirer de la performance tout aussi remarquable de Vanessa Cailhol, récompensée de son côté pour le prix du public avec la pièce de théâtre "Courgette".