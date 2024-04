"Ils empruntent des chemins qu'ils n'imaginent pas" : ce samedi 20 avril, plus de 3 000 concurrents seront alignés au départ des trails de la Trans Aubrac

Ce samedi 20 avril au matin, à Bertholène, Laguiole et Saint-Geniez-d’Olt s’élanceront une foule de coureurs pour ce rendez-vous qui attire de plus en plus d’adeptes.

3 100. Pour cette dix-septième édition, la Trans Aubrac franchit la barre des 3 000 participants. Quatre cents de plus que l’an passé. La difficile météo qui a sévi lors de la dernière édition, avec le froid, le brouillard et la boue n’a eu aucun impact sur la popularité de ce rendez-vous, comme l’avait redouté l’organisateur en chef, Marc Membrado.

"Mi-novembre, déjà, le 50 km affichait complet"

"On a ouvert les inscriptions le 30 septembre, et mi-novembre déjà, le 50 kilomètres affichait complet". Au final, ce sont toutes les courses qui affichent complet : l’ultra trans aubrac de 105 km et la Trans Aubrac à relais de 106 km qui partent de Bertholène à 6 h, le Trail du mazuc de 75 km et le Capuchadou de 50 km qui partent de Laguiole à 10 h, et le trail d’Olt et Aubrac de 13 km qui part de Saint-Geniez-d’Olt à 11 h.

"La convivialité plus que la compétition"

Mais que l’on ne s’y méprenne pas, Marc Membrado ne se lance pas dans une course aux affluences record. Quand on lui demande la recette du succès, le premier ingrédient qu’il avance est "le sérieux de l’organisation".

Qui peut s’appuyer sur une association qui voit le nombre d’adhérents croître année après années et qui peut s’appuyer sur des bénévoles de l’Aubrac. Raison pour laquelle, l’association limite délibérément le nombre de participants, afin en effet d’assurer la logistique adéquate. Marc Membrado préfère ainsi parler de "progression lente et maîtrisée".

Il évoque également l’état d’esprit de ce rendez-vous qui mise plus sur la convivialité que sur la compétition, même si quelques têtes d’affiche du trail français sont déjà venues se faire plaisir sur le trans aubrac, tel Thomas Lorblanchet ou Camille Sola vainqueur l’an passé et récent médaille de bronze du championnat de France. "Mais on est un peu tôt dans le calendrier des compétiteurs. Ceci dit, on en voit certains préparer les grands rendez-vous de leur saison de trail. "Puis, il y a le format qui est proposé. Une course en ligne, où tout le monde arrive à Saint-Geniez, avec cinq formats de course et une randonnée qui permet à chacun de pouvoir trouver son bonheur. "Si bien que depuis quelque temps, nous avons des groupes de 20 ou 30 qui s’inscrivent. Ils arrivent le vendredi, chacun fait la course qu’il a envie et repartent le dimanche…"

L’ingrédient magique : l’Aubrac

Marc Membrado sait cependant que l’ingrédient magique c’est… l’Aubrac. "Les gens aiment tout simplement se retrouver sur l’aubrac dans ces conditions, la manière avec laquelle on leur propose de traverser l’Aubrac. C’est un endroit incroyable sur lequel on a dessiné un parcours où ils empruntent des chemins qu’ils n’imaginent pas".

Dans ces conditions – là, le bouche à oreille rend l’épreuve irrésistible. Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il soit plongé dans le brouillard… Ce samedi, les concurrents devraient avoir droit à des couleurs magnifiques avec le soleil qui est annoncé. Ils devront aussi vaincre le froid… en plus de la fatigue. C’est ce qui fait sans nul doute tout le charme et la popularité de cette Trans Aubrac. Qui fait que même à 2 heures du matin, à Saint-Geniez d’Olt, il y a du monde pour applaudir les derniers arrivés.