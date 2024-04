Faire le tour de France en courant durant 13h30 sans quitter l'Aveyron, c'est désormais possible

Lucas Gaquière, un coureur millavois, a réalisé un exploit aussi sportif qu’artistique ce mercredi 17 avril, en dessinant la France sur une carte, sans sortir de l’Aveyron.

Le défi est aussi beau que difficile mais n’a pas effrayé Lucas Gaquière. Ce Millavois, membre du team Millau running, a réalisé une sortie de 98 km, en dessinant la France – les perfectionnistes diront qu’il manque La Corse- sur une carte, sans sortir des frontières de l’Aveyron. Le tout, en 13h37'. Le concept a été popularisé par la société Trail in France et est applicable dans tout l’Hexagone.

Pour le Millavois, plutôt tourné vers les distances courtes en ce début d’année, c’était une première. "Je suis tombé sur la page Facebook il y a plusieurs semaines, je devais faire les championnats de France de 10 km, que je n’ai pas faits, et finalement je me suis dit que c’était le bon moment pour le faire", sourit-il.

Seul pour plus de 13 heures d’effort

Il s’est donc élancé seul, ce mercredi, à l’assaut de ce défi, avec dans les jambes, une préparation pour des courses courtes (cross et 10 km) et deux sorties longues. Il a pris comme point de départ Agen-d’Aveyron pour se diriger vers Concourès, Bozouls, Espalion tout au nord pour redescendre vers Cassagnoles, Palmas et Sévérac-l’Eglise "J’avais fait deux fois 40 km pour voir comment je me sentais, expose-t-il. Et à la fin, ça a été très dur, à partir du 45e kilomètre. Je m’étais fait mal au ménisque il y a quelques semaines et ça faisait dix jours que je n’avais pas couru."

Une jolie carte de France aveyronnaise. Capture d'écran - Strava

Il a été aidé par sa compagne, qui lui a assuré un ravitaillement au 65e kilomètre. Ce qui a été la seule assistance dont il a bénéficié au cours de ce périple sur lequel il a cumulé 2 000 m de dénivelé positif. "Assez roulant mais vallonné au début et à la fin ça a finalement été compliqué de courir, j’ai fait les huit derniers kilomètres en marchant et ma copine est venue avec moi sur les six derniers."

Et au final, une carte de France plutôt réussie, au vu de certaines autres réalisées pour ce défi.

Une première sur une longue distance

Un défi réalisé en "off" (sans organisation de course le jour J), qui lui a permis de lancer sa saison sur les courses longues après une période hivernale passée dans les sous-bois. "C’était histoire de passer un peu de temps dehors et ça changeait des formats sur lesquels j’étais les semaines passées, reconnaît le Millavois. Je suis passé d’efforts de 30' à plus de 13h."

Les championnats de France de 100 km en ligne de mire

Plus tard dans l’année, il n’exclut pas une participation au marathon des Burons sur l’Aubrac, et pourquoi pas s’aligner au départ des championnats de France de 100 km. Sur cette distance, il aura aussi l’expérience de sa première, l’an passé à Millau, où il avait mis 9h06'32 et terminé à la 17e place. "Ça me laisse encore un peu de temps."

Pour récupérer de ce bel effort et pour allonger les distances lors de sa préparation.