Occitanie : les CRS s'opposent à un match pour la défense d'un stade de foot, détruit dans la foulée

Le stade de Montcabrier dans le Tarn se trouvait sur le tracé de la future autoroute A 69 entre Toulouse et Castres. Ce jeudi 15 juin, sa pelouse a rendu l'âme.





Ils auraient rêvé que Mbappé, Zidane ou encore les Tuche, les Minions ou le roi Pelé répondent à leur appel et viennent défendre ce jeudi 15 juin en matinéer le petit stade de Montcabrier, une commune de 283 habitants situées dans le Tarn, un stade dont les jours voire les heures étaient comptés, menacé qu'il était par la future autoroute A 69 entre Castres et Toulouse. Le collectif d'opposants à ce projet d'autoroute, "La voie est libre", avait prévu d'y jouer "un match sans fin", avec une tentative de record du monde d'un match de foot amateur le plus long du monde pour défendre ce stade où les "footballeurs des champs" du coin se sont disputés la victoire durant un demi-siècle.

Des pelleteuses sur la pelouse

Mais au lieu de ce soutien de prestige, ce sont une soixantaine de CRS qui étaient présents autour du stade ce jeudi matin dès 7 heures, face à la dizaine d'opposants du collectif et des sympathisants, empêchant manu militari que cette rencontre "de lutte footballistique" ne se déroule. Dans la foulée, des pelleteuses dirigées par l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) se sont mises à s'occuper de la pelouse du stade afin de mener ensuite des fouilles archéologiques, procédure préalable à la bétonisation et au bitumage du terrain, précise France 3.

Une situation que déplore "Olivier, (dernier ?) président" du Football club de Montcabrier, pour qui "les pelleteuses en action ce matin sous escorte policière signifient donc la mort du club, la mort de ce FC Montcabrier, la mort de 50 ans d’histoire" de ce stade où jouaient en foot-loisir (hors compétition, en matches amicaux) une trentaine de licenciés venus de Montcabrier et des villages avoisinants.

A Montcabrier, le ballon rond est devenu ballon mort.