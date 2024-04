"Il faut qu’on soit prêts" : ce qu’a dit le directeur du Moulin Rouge sur la réparation du cabaret mythique de Paris

Après avoir perdu ses ailes et trois lettres dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 avril 2024, le Moulin Rouge fait grise mine. Son directeur s’est exprimé, ce vendredi.

Le quartier de Pigalle à Paris a la gueule de bois, depuis la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 avril 2024. Une nuit durant laquelle son mythique Moulin Rouge a perdu ses ailes et trois de ses lettres. Le directeur de l’établissement s’est exprimé, ce vendredi.

"Notre objectif, c’est les JO… et même avant !"

Jean-Victor Clerico était sur le plateau de Telematin ce vendredi 26 avril 2024. Et il l’a reconnu : ce triste événement "ne tombe pas au bon moment, mais je pense que pour un événement pareil, il n’y a jamais de bon moment". Pour lui, la priorité, "c’est d’aller vite". Un objectif ? "Être au rendez-vous des Jeux olympiques… et même avant". L’idée, c’est clairement d’être prêt "le plus tôt possible".

\ud83d\udd34\ud83d\udcac INFO. Jean-Victor Clerico, directeur général du Moulin Rouge, annonce que les ailes de l'hélice du cabaret sont déjà en cours de reconstruction : "Il faut qu'on soit prêts avant les JO". #8h15 @moulinrouge pic.twitter.com/caIWYbhBVQ — Telematin (@telematin) April 26, 2024

Les ailes déjà évacuées

Les images étaient saisissantes et montraient les ailes, à même le sol. "Elles ont été évacuées, elles sont parties chez un prestataire pour nous aider à les reconstruire", a fait savoir le directeur du Moulin Rouge. "Ce qui va être le plus long, c’est de voir exactement le problème. Les ailes, c’est facile à aller vite, c’est de l’aluminium, c’est de la menuiserie métallique. Par contre, c’est plus au niveau de l’axe et de la motorisation qu’il va falloir un peu plus de temps pour comprendre…"

135 ans d’histoire

"On a 135 ans d’histoire, d’évolution, aujourd’hui c’est un événement dramatique, il ne faut pas le minimiser. Dans les années à venir, on en reparlera peut-être avec une touche plus légère", s’est projeté Jean-Victor Clerico.

Interrogé sur le financement de ces réparations, il a rappelé que le Moulin Rouge "reste une entreprise familiale, complètement privée et qui ne dépend pas du tout du financement public. A priori pour ce chantier-là, on continuera à rester sur ce schéma-là".