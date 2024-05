Rignac. Le maquis fera son devoir de mémoire

"Les années passent, le souvenir reste… " Tel est le message des membres de l’Amicale des anciens du maquis Du Guesclin. Le Souvenir français, les membres et sympathisants de l’Amicale, les anciens d’Algérie et les autorités locales se sont donné rendez-vous pour perpétuer le souvenir de ces nombreux faits d’armes.

On rappellera les parachutages, largages, missions de ravitaillement, opérations de minages pour faire sauter des lignes de 220 000 volts, des pylônes, trente-cinq locomotives, huit wagons, un poste électrique, des ponts, des châteaux. Sans oublier les 45 000 mitraillettes, les 27 000 fusils, les 3 300 mitrailleuses, les 2 300 bazookas, les grenades, les poignards… Et les dix-neuf héros tombés sur ce haut lieu de la Résistance en Rouergue… Et les sites du maquis : Miéjesaules, Regardet, Mirabel, Prévinquières, Le Gach, La Vaysse, Rieupeyroux, Lunac, Vabre-Tizac, Villefranche…

Une cérémonie se déroulera dimanche 19 mai à 10 h 30 à la stèle de Montbazens-La Rivière ; à 11 h 30 à Regardet ; à 12 heures au monument aux morts de Prévinquières. Cette cérémonie sera suivie d’un repas au restaurant de ce village. Menu à 28€ à réserver avant le 10 mai au 06 86 33 53 27, 06 78 29 17 83 ou au 06 20 13 67 84. À noter que l’exposition du maquis sera ouverte ce jour-là de 9 heures à 18 heures à Mirabel.