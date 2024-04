Laguiole. Deux sapeurs-pompiers déposent le casque

Le week-end dernier, les sapeurs-pompiers anciens ou en activité ainsi que leurs familles s’étaient donné rendez-vous au centre de secours de Saint-Chély-d’Aubrac pour fêter le départ à la retraite de deux des leurs : Jean Paul Plagnard et Jean Louis Cavalier. Ces deux enfants du village ont intégré le corps départemental des sapeurs-pompiers respectivement en 1981 et 1989. Dans son discours, Serge Higonet, le chef de centre, a tenu à les remercier pour "leur engagement auprès de la population" et "pour les très nombreux services rendus dans le cadre du fonctionnement de l’amicale". Lorsque l’on sait que la durée moyenne d’engagement d’un sapeur volontaire est d’aujourd’hui 8 ans, Jean louis et Jean Paul font figure d’exemple.