Aveyron : Druelle, Laguiole, Decazeville, Millau, Le Fel... la Région débloque un peu plus d'1,5 M€, voici à quoi cette somme va servir

En Aveyron, 105 dossiers vont recevoir une aide régionale représentant un montant total de 1 552 692 M€. Voici les principaux projets dans le département.

Chaque mois, la Région Occitanie vote des aides en faveur de l'Aveyron. Les élus, qui se sont réunis, le 5 avril à Montpellier et Toulouse, en commission permanente ont attribué une enveloppe de 1 552 692 M€ à l'Aveyron.

Druelle-Balsac : un cœur de village tout neuf

Le Pas est l’un des sept villages de la commune de Druelle-Balsac. Le projet d’aménagement de son espace public comprend la réduction de l’ancienne route traversant le village, le réaménagement des places de stationnement avec des dalles engazonnées, la canalisation de l’eau via des calades en pierre ou en béton désactivé et une signalétique pour les ruelles débouchant sur la voie principale. La Région soutient cette opération avec une aide de plus 43 000 €.

Laguiole : un centre-bourg sublimé

La troisième tranche des travaux d’aménagement du centre-bourg de Laguiole, haut lieu de l’Aubrac, est programmée avec la renaturation et la désimperméabilisation des espaces publics. Exit le goudron sur la place du Toural, bienvenue aux plaques engazonnées pour la partie stationnement de voitures, à trois nouveaux arbres d’essences locales (frêne, hêtre et/ou chêne) et à l’installation d’un espace dédié à la pause et à la convivialité avec une fontaine, un lavoir et des bancs.

Malgré l’enneigement quelquefois important à Laguiole, la municipalité a décidé de réaliser ces travaux qui s’inscrivent dans la nécessaire adaptation au changement climatique. Du côté des rues, elles sont équipées de creusements en forme de bacs, remplis de terre, au ras du sol et contre les murs de façade. Aux habitants d’y planter fleurs et végétaux de leurs choix. La Région investit 80 000 € dans cette opération d’embellissement qui contribue également au mieux vivre ensemble.

Le Fel : un gîte au bord d’un GR

La commune du Fel a décidé de réaliser des travaux de rénovation énergétique de deux bâtiments en pierre dans le hameau de Roussy. Abandonnés, ils comportent un sous-sol et deux niveaux pour une surface totale de 480 m² de plancher. Au programme : pose d’un triple vitrage aux fenêtres, installation d’un système de chauffage en géothermie et isolation de la toiture. Le but étant de créer douze couchages et des parties commune pour un gîte destiné aux randonneurs, le GR 465 passant à proximité. La Région finance ce chantier à hauteur de 40 000 €.

Conques-en-Rouergue : des toits historiques à restaurer

Les travaux de restauration de l’abbatiale de Sainte-Foy débutés en 2023 s'étalent jusqu'en 2028. Pour l’année à venir, la restauration des charpentes et la réfection à l’identique des couvertures du déambulatoire et des sept chapelles sont prévues. Les toits actuels en lauzes ne respectent pas le taux de pente inhérent à ce matériau, d’où des infiltrations anciennes et répétées. Pour mettre l’ouvrage hors d’eau et assurer sa pérennité, un dispositif d’étanchéité complémentaire ventilé est prévu. La Région contribue avec une aide de plus de 93 500 €.

Decazeville : vive les panneaux photovoltaïques

Un nouveau toit pour l’un des deux bâtiments de la société Technic Services ! L’idée est de désamianter et remplacer la couverture actuelle, d’une superficie de 3 400 m², par des panneaux photovoltaïques qui permettront à l’entreprise de couvrir ses besoins en électricité et de revendre le surplus. Ces travaux sont aidés par la Région avec près de 30 000 €.

Causse-et-Diège : appartements, coworking et commerces

Dans le village de Loupiac, la commune prévoit la rénovation de huit logements communaux intergénérationnels dans deux bâtiments de 610 m² et 2500 m² d’espaces paysagers. Au programme : l’installation au rez-de-chaussée de commerces (boulangerie, pâtisserie, snacking) et leur parking, de bureaux, d’un espace coworking et de huit logements du studio au T2. Un appartement pour personne en situation de handicap est prévu ainsi que des espaces communs. La Région appuie cette réalisation avec une aide de plus de 77 300 €.

Millau : le recyclage, c’est tendance

L’atelier solidaire géré par l’association Les Deux Mains s’est installé dans le centre-ville en janvier 2024. Le lieu collecte et recycle des appareils électroménagers, tout ce qui concerne l’informatique (ordinateurs, téléphones, smartphones, tablettes), des télévisions et des meubles. Elle les vend ensuite à une clientèle aux revenus modestes et/ou engagée à s’équiper en seconde-main. Le local de 150 m² est ouvert le mercredi après-midi et tout le samedi. La Région soutient le projet pour près de 8 400 €.

Les Albres : un hébergement en tipis

Aimée Jacquart s’est installée il y a deux ans et dirige Calmette Étape Équestre, domaine de quatorze hectares et comptant une quinzaine de chevaux. Elle propose des balades pour tous et pensions. La jeune cheffe d’exploitation souhaite enrichir son activité avec un hébergement en tipis pour les randonneurs à cheval. Pour l’accompagner dans le lancement de son activité, la Région vient de lui accorder un Pass Installation en agriculture, d’un montant de 5 500 €.