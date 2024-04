Visite du président chinois Xi Jinping en Occitanie : ce site incontournable pourrait accueillir la rencontre avec Emmanuel Macron

Lors de sa visite en France, du 6 au 7 mai, c’est en Occitanie que le président chinois va s’entretenir avec Emmanuel Macron.

Le président chinois Xi Jinping est attendu en France, Serbie et Hongrie du 5 au 10 mai 2024 pour son premier déplacement en Europe depuis cinq ans, périple qu’il entamera dans les Hautes-Pyrénées.

Le dirigeant chinois et son épouse, en visite d’État en France du 6 au 7 mai, seront en effet accueillis par Emmanuel Macron et son épouse dans une région chère au président français, a fait savoir lundi l’Elysée.

"Les échanges porteront sur les crises internationales, au premier rang desquelles la guerre en Ukraine et la situation au Moyen-Orient, les questions commerciales, les coopérations scientifiques, culturelles et sportives", précise la présidence française dans un communiqué. L’urgence climatique, la protection de la biodiversité et la situation financière des pays les plus vulnérables seront également au menu des discussions.

Un détour par le Pic du Midi ?

Selon La Dépêche du Midi, Xi Jinping et Emmanuel Macron pourraient aller au sommet du Pic du Midi. Au début du mois d’avril, une délégation chinoise composée d’environ 80 personnes s’était déplacée dans la station de La Mongie, potentiellement pour effectuer un repérage des lieux.

Après l’étape française, qui marquera les 60 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, le dirigeant chinois se rendra en Serbie pour des entretiens avec le président serbe Aleksandar Vucic, a dit lundi Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Sa tournée européenne s’achèvera en Hongrie, considérée par Pékin comme "un important partenaire" dans la promotion de La Nouvelle route de la soie.