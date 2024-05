Visite de Xi Jinping en France : à Paris puis dans les Hautes-Pyrénées, quel programme pour le président chinois ?

Mardi, le chef d'Etat chinois Xi Jinping se rendra en Occitanie, il suivra Emmanuel Macron sur un site mythique du Tour de France dans les Hautes-Pyrénées.

Le Président chinois Xi Jinping est arrivé en France dimanche 5 mai 2024 pour une rare visite. Lors de celle-ci, son homologue Emmanuel Macron devrait tenter de l’inciter à réduire les déséquilibres commerciaux et de le convaincre d’user de son influence sur la Russie sur la question de la guerre en Ukraine.

Ces deux objectifs devraient toutefois être difficiles à atteindre, lors de la visite de deux jours de Xi Jinping, alors que les tensions commerciales entre l’Europe et la Chine s’aggravent.

La France a apporté son soutien à l’enquête anticoncurrentielle lancée par l’Europe sur les véhicules électriques chinois. La Chine a de son côté lancé en janvier une enquête antisubventions visant les importations de cognac. "Nous devons continuer à inciter les autorités chinoises à nous donner davantage de garanties sur les questions commerciales", a déclaré un conseiller de l’Élysée, avant la visite du dirigeant chinois.

Arrivé dimanche à Paris avec son épouse Peng Liyuan, le couple sera reçu ce lundi en fin de matinée par Emmanuel Macron et Brigitte Macron, au palais de l’Élysée. Suivra une réunion entre Xi Jinping, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Mais les divisions au sein des Vingt-Sept, notamment entre la France et l’Allemagne, amoindrissent leur capacité à influencer la Chine. Ainsi, le chancelier allemand, Olaf Scholz, ne se rendra pas à Paris pour y rencontrer Emmanuel Macron et Xi Jinping. En raison d’autres engagements, selon diverses sources.

Une étape au Tourmalet

La France s’est efforcée de pousser la Chine à faire pression sur la Russie pour que cette dernière mette fin à ses opérations en Ukraine, sans résultat tangible. "La Chine étant l’un des principaux partenaires de la Russie, notre objectif est de recourir à son influence sur Moscou afin de changer les calculs de Moscou et d’aider à contribuer à la résolution du conflit", a confirmé le conseiller de l’Élysée précité.

Alors qu’une source diplomatique française assurait que "si les Chinois cherchent à approfondir leur relation avec leurs partenaires européens, il est très important qu’ils entendent notre point de vue et qu’ils commencent à le prendre au sérieux".

La journée de lundi se poursuivra par un passage par l’Hôtel national des Invalides pour une cérémonie officielle, qui précédera un entretien en tête-à-tête à l’Élysée. Mais la suite de cette visite officielle prendra, mardi, un tour plus personnel et intime. Le président français emmènera le dirigeant chinois sur le Tourmalet, dans les Hautes-Pyrénées, site mythique du Tour de France et région qui a vu naître la grand-mère maternelle du chef de l’État, Germaine Noguès. Morte en 2013, elle habitait à Bagnères-de-Bigorre.

Emmanuel "Macron est toujours en train de faire du charme, il essaie de rallier les dirigeants étrangers à sa cause en établissant une relation personnelle avec eux", relève l’analyste Noah Barkin, spécialiste des relations entre l’Europe et la Chine. Qui reste dubitatif : "J’espère toutefois qu’il ne se fait pas d’illusion et qu’il ne pense pas qu’emmener Xi sur un lieu de son enfance important pour lui va l’émouvoir et mener à un compromis avec Pékin".

Le dirigeant chinois quittera la France mardi pour se rendre en Serbie, puis en Hongrie.