Laissac-Sévérac l'Église. Un stage à la Transformerie pour construire un four à pain en terre et paille

Samedi dernier, l’association Adoc (agir durablement en Olt et Causses) et la Transformerie de Laissac-Sévérac-l’Église organisaient le premier stage de construction d’un four à pain en terre et paille.

Adoc propose tout au long de l’année, avec l’aide de la communauté des communes des Causses à l’Aubrac, des activités en lien avec la transition énergétique et écologique.

La Transformerie, sur son créneau du recyclage et de valorisation des matériaux récupérés, est un exemple de ce que l’on peut faire pour limiter les impacts de l’homme sur l’environnement, et plus globalement sur le climat, en modérant l’usage de l’énergie et des matériaux.

Ce stage, limité à six personnes, a permis de construire un four à pain avec uniquement de la terre et de la paille (ou de l’herbe sèche).

Quelques briques peuvent être posées au sol, pour plus de résistance et de l’osier constitue le coffrage nécessaire pour poser le torchis.

Ce four restera à la Transformerie pour une utilisation à la demande.

Une quantité très raisonnable de bois, type branchage, est suffisante pour cuire deux gros pains.