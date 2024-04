Aveyron : l’armée et le lycée des métiers d’Aubin s’arment pour l’orientation des jeunes

Le Centre d’information et de recrutement des forces armées (Cirfa) de Rodez et le lycée ouest-aveyronnais viennent de renouveler leur convention de partenariat.

Une manière d’ouvrir le champ des possibles aux jeunes aveyronnais. Ce mercredi 17 avril, l’armée de terre et le lycée des métiers d’Aubin se réunissaient au Centre d’information et de recrutement des forces armées (Cirfa) de Rodez pour prolonger leur convention de partenariat. Du "gagnant-gagnant" se réjouissent les deux signataires, le lieutenant-colonel Olivier, du département recrutement sud-ouest de l’armée et François Malgouyres, proviseur du lycée d’Aubin.

Depuis plusieurs années, l’établissement propose un bac pro métiers de sécurité. Une filière prisée qui permet des immersions dans diverses professions. C’est le cas au sein de l’armée, où grâce à cette convention, durant une semaine, les élèves peuvent découvrir le métier de soldat au sein des forces armées. "Ça éclaircit leurs horizons, ils apprennent les rudiments de la profession dans un régiment choisi au préalable", présentent les militaires. De quoi créer des vocations pour certains, et répondre aux besoins de recrutement de l’armée.