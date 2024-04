Vacances scolaires : pourquoi la Corse dispose-t-elle de dates distinctes des autres académies ?

Alors que chaque zone a terminé ou lancé ses vacances, les congés débutent à peine en Corse, en ces derniers jours d’avril. Comment expliquer cela ?

Elles sont terminées depuis une semaine pour la zone B, s’achèvent à peine pour la zone A et basculent dans leur deuxième partie pour la zone C : les vacances de printemps animent ce mois d’avril. Mais en Corse… elles commencent tout juste !

Coup d’envoi le 26 avril

L’Île de Beauté a lancé son repos le vendredi 26 avril (ou samedi 27 au matin, selon les établissements). Il durera deux semaines, pour se terminer le lundi 13 mai 2024.

Et pourtant, en hiver…

Si ce décalage avec les autres zones surprend, c’est surtout au moment d’observer les créneaux de départs pour les vacances d’hiver. La Corse s’était rangée aux côtés de la zone B, composée de la Nouvelle-Aquitaine, de l’Auvergne-Rhône-Alpes et de la Bourgogne-Franche-Comté.

Le repos s’était étendu du 24 février au 11 mars durant le premier bloc de congés à l’occasion duquel le système de zones est en fonctionnement. Pour rappel, à la Toussaint et pour Noël, toutes les académies bénéficient des vacances au même moment.

La Corse part en vacances après tout le monde, pour les repos de printemps. service-public.fr - Capture d'écran

Pourquoi un départ distinct ?

D’abord, cela s’explique par le statut même de la Corse : certes, il s’agit d’une académie, mais elle représente aussi une quatrième zone : le calendrier gouvernemental du site service-public.fr le stipule avec son code couleur et son tableau. Il y a la Zone A, la Zone B, la Zone C et enfin la Corse.

Cette indépendance par rapport aux autres académies et zones scolaires permet à l’île de Beauté de déterminer ses propres dates de congés : c’est la Collectivité de Corse qui valide le calendrier scolaire, comme le rappelle l’académie éponyme. Ce qui explique pourquoi les vacances d’hiver étaient calées sur celle de la Zone B, et pourquoi celles de printemps sont décalées.