Rodez : "la P’tite échoppe" vient d’ouvrir, ce qu’il faut savoir sur ce projet porté par l’hôpital Sainte-Marie

Le projet de cette boutique sociale et solidaire est né de la réflexion de l’Etablissement et service d’accompagnement par le travail (ESAT) Sainte-Marie de Rodez et d’une unité de soins de la filière de réhabilitation du centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez. L’idée est de jeter un pont entre le médico-social et le sanitaire en faisant travailler ensemble, dans un même lieu, les travailleurs handicapés du milieu protégée qu’est l’ESAT et les patients stabilisés du centre intersectoriel réhabilitation Aveyron (CIRA), mais aussi faire collaborer les équipes de moniteurs et de soignants.