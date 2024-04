Agressions sexuelles : Gérard Depardieu bientôt placé en garde à vue ? L’acteur actuellement entendu dans un commissariat de Paris

L’acteur français Gérard Depardieu est actuellement entendu dans un commissariat à Paris dans le cadre de deux enquêtes ouvertes pour agressions sexuelles. Pour rappel, il est aussi visé par deux autres plaintes, une troisième a été classée sans suite en raison de la prescription des faits.

L’acteur Gérard Depardieu, dans la tourmente depuis de nombreux mois, mis en cause par plusieurs femmes dans le cadre d’affaires d’agressions sexuelles, est actuellement entendu ce lundi 29 avril 2024 dans un commissariat de Paris où il est susceptible d’être placé en garde à vue.

Selon une information de BFMTV, l’acteur doit être interrogé concernant des accusations d’agressions sexuelles portées par deux femmes. Les faits se seraient produits lors de deux tournages de films : en 2014, sur le tournage du "Magicien et les Siamois" de Jean-Pierre Mocky et en 2021, sur le tournage des "Volets verts" de Jean Becker.

Qui sont les deux plaignantes ?

La première plaignante est une décoratrice de cinéma qui travaillait sur le tournage du film "Les Volets vers". D’après ses dires, les faits se sont produits en septembre 2021. "Alors qu’il est assis dans un couloir, il agrippe la plaignante de l’équipe avec ses jambes et la bloque entre ses cuisses", comme le rapporte BFMTV. "Il la touche sur la taille, les seins et les fesses et lui tient notamment les propos suivants, toujours selon son récit : "Je vais te planter mon gros parasol [...]"

La deuxième plaignante est une ancienne assistante. Cette dernière a déposé plainte pour agression sexuelle lors du tournage du "Magicien et les Siamois" en Maine-et-Loire en mars 2014. Une enquête préliminaire a été ouverte. Cette dernière avait livré son témoignage dans les colonnes du Courrier de l’Ouest.

Cinq plaintes déposées

Pour rappel, Gérard Depardieu a été mis en examen le 16 décembre 2020 pour "viols" et "agressions sexuelles" après la plainte de la comédienne Charlotte Arnould. En 2018, cette dernière avait dénoncé avoir été victime de deux viols au domicile parisien de l’acteur. L’enquête avait d’abord été classée par le Parquet de Paris en 2019. Finalement, en 2022, la Cour d’appel avait confirmé la mise en examen de la star.

La comédienne Hélène Darras avait également porté plainte contre Gérard Depardieu pour des faits remontant en 2007 sur le tournage du film "Disco" alors qu’elle était âgée de 26 ans. La plaine a été classée en fin d’année 2023 pour prescription.

Par ailleurs, en 2023, c’est une journaliste espagnole Ruth Baza qui avait déposé plainte pour viol. Selon la plaignante, les faits remontent à 1995, à Paris, alors qu’elle réalisait une interview de Gérard Depardieu. Selon nos confrères de France Bleu, "Ruth Baza évoque une agression sexuelle puisqu’en Espagne, ce délit inclut également le viol selon le Code pénal. Ces faits sont prescrits".

Les deux autres plaintes concernent les affaires pour lesquelles Gérard Depardieu est ce lundi 29 avril 2024 entendu dans les locaux d’un commissariat parisien (lire aussi ci-dessus).