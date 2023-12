"Complément d'enquête" sur Gérard Depardieu : vive passe d'armes entre Yann Moix et son producteur

La diffusion de l'émission "Complément d'enquête", consacrée à Gérard Depardieu, jeudi 7 décembre 2023, fait couler beaucoup d'encre. Jusqu'à la provenance même des images relayées par France 2.

Entre remarques obscènes, plaintes et vives réactions, la diffusion de ce numéro de "Complément d'enquête" sur l'acteur de 74 ans fait énormément parler d'elle. Jusqu'à l'origine même de ces images, tournées en Corée du Nord, en 2018.

18 heures de rush

Comme le raconte le Figaro, l'équipe de "Complément d'enquête" a mis la main sur pas moins de 18 heures de rush du long métrage de Yann Moix, l'ancien chroniqueur de l'émission "On n'est pas couché". Sollicité par nos confrères suite à la fuite de ces images, il a répondu que "c'est mon 'producteur' qui a donné les rushs de mon tournage sans me prévenir. Il s'appelle Anthony Dufour. Je vais porter plainte contre lui".

"Il y a un procès par phrase"

Celui qui œuvre désormais sur Europe 1 avait raconté, en avril, au "Figaro La Nuit", pourquoi il avait choisi de ne jamais rendre public ce long-métrage vieux de cinq ans. "Il est politiquement incorrect et il y a un procès par phrase sur deux heures et demie", argumentait Yann Moix, qui révélait alors que le producteur lui aurait "volé" le film. "Je l'ai montré à une stagiaire de 20 ans qui a craqué au bout de 10 minutes. Elle disait que c'était de l'humour trop genré et inadmissible".

Dans ce tournage effectué en Corée du Nord, l'acteur multiplie les remarques obscènes et insoutenables, allant même jusqu'à tenir des propos sexistes visant une fillette de 10 ans.

"Aucune image réalisée par Yann Moix dans ce film"

Ce dernier a répondu au chroniqueur, toujours dans les colonnes du Figaro, indiquant "regretter que sur un sujet aussi important, Yann Moix se sente obligé de faire le buzz autour de sa personne. Ce film donne voix à des femmes que personne n'avait écoutées jusque-là. Il n'y a aucune image réalisée par Yann Moix dans ce film".