Affaire Gérard Depardieu : Pomme, Louane... la contre-tribune et la contre-attaque de 2 500 artistes relance la polémique

Pomme, Louane, Corinne Masiero… Autant de personnalités qui ont voulu répondre à la tribune de soutien à l’acteur, accusé d’agressions sexuelles, "crachats à la figure des victimes".

Plus de 2 500 personnalités, dont les musiciens Gauvain Sers, Pomme, Louane, ou les comédiennes Corinne Masiero, Clara Morgane et Judith Chemla, ont signé "une contre-tribune" sur le site Mediapart ce samedi 30 décembre.

Une contre-attaque à la tribune de soutien

Le texte répond à la tribune de soutien à Gérard Depardieu, relayée par 55 personnalités du monde de la culture, le 25 décembre dernier, après la diffusion d’un reportage de l’émission Complément d’enquête, dans lequel on voit l’acteur de 75 ans multiplier les propos misogynes et à caractère sexuel, notamment à propos d’une fillette.

Comme si Depardieu représentait l’art en France. Comme si le statut d’artiste ou le talent justifiait un traitement singulier

"Lorsqu’on s’en prend à Depardieu, ce serait à l’art que l’on s’en prendrait ! Comme si Depardieu représentait l’art en France. Comme si le statut d’artiste ou le talent justifiait un traitement singulier. Nous souhaitons avec cette contre-tribune manifester notre désaccord avec cette idée", dénoncent les signataires, qui se sont ralliés à une initiative du collectif Cerveaux non disponibles.

"Se réfugier derrière le "laissons faire la justice" ou le pathétique "il faut séparer l’homme de l’œuvre", c’est accepter de mettre son propre jugement de côté. C’est estimer que nous n’avons aucun rôle à jouer dans l’évolution de notre société", poursuivent les 2 500 artistes, aussi pour répondre à Emmanuel Macron, qui a dénoncé "une chasse à l’homme" lors de sa dernière intervention, à propos de la polémique qui entoure Gérard Depardieu.

Rétropédalage

Les signataires rappellent d’ailleurs que le comédien est visé - à ce jour - par trois plaintes pour viols et agressions sexuelles - qu’il réfute. "Mediapart a également publié treize témoignages de femmes accusant Depardieu de violences sexuelles. Cette tribune et la défense de Macron sont autant de crachats à la figure des victimes de Gérard Depardieu mais aussi de toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles. C’est l’illustration sinistre et parfaite du monde d’avant qui refuse que les choses changent. Un vieux monde qui s’écroule".

Ces mots forts interviennent au moment où certains signataires de la première tribune rétropédalent, notamment pour prendre leurs distances avec celui qui a initié la démarche, l’acteur Yannis Ezziadi, proche de personnalités d’extrême-droite. Charles Berling a ainsi regretté "le manque de nuance et les raccourcis de ce texte", qu’il a pourtant signé pour défendre "la légitimité de la justice contre les effets de horde et de meute", a-t-il expliqué sur son compte Instagram, assurant de son "engagement contre les violences faites aux femmes".

Carole Bouquet a dit "ne pas soutenir les idées et valeurs associées au journaliste porteur de cette tribune. Lui donner de la visibilité par l’entremise de Gérard me met profondément mal à l’aise". Nadine Trintignant, dont la fille Marie a été tuée par son compagnon, Bertrand Cantat, a avoué une "grave erreur", ajoutant toutefois être "contre les lynchages médiatiques quels qu’ils soient".

Briser "la loi du silence"

Mais l’affaire Depardieu n’en finit pas de rebondir. L’actrice Vahina Giocante, qui a tourné à trois reprises avec lui, a ainsi publié un long texte sur Facebook pour dénoncer ses comportements. "Je ne peux plus taire d’avoir été le témoin de cet homme, tel Dr Jekyll et Mister Hyde, la main dans la culotte d’une figurante pendant une prise », raconte-t-elle, appelant « à la fin du droit de cuissage". Les signataires de la contre-tribune exhortent, eux, le monde du cinéma à briser "la loi du silence".