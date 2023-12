"On lui reproche aujourd'hui ce qu'on l'a encouragé à faire hier" : la famille Depardieu vole au chevet de l'acteur

Au cœur d'une actualité mouvementée, Gérard Depardieu a reçu le soutien de sa famille, qui s'est exprimée dans les colonnes du Journal du Dimanche, ce 17 décembre 2023.

Dans une position plus que délicate, Gérard Depardieu a reçu le soutien de ses proches. La famille de l'acteur de 74 ans s'est exprimée dans les colonnes du Journal du Dimanche, ce 17 décembre 2023.

Ils dénoncent "une manipulation monstrueuse"

La tribune a été publiée ce dimanche matin. Elle est signée Julie, Roxane, Jean, Delphine, Elisabeth et toute la famille Depardieu. Si, d'entrée, ils reconnaissent que "bien sûr, nous sommes souvent choqués par les propos de Gérard", le ton change vite : "notre père/grand-père/oncle est livré à une cabale inédite, après la manipulation monstrueuse pratiquée par un journaliste qui n'a pas hésité à fouiller dans les poubelles pour y repêcher les images des chutes du film de Yann Moix".

Gérard Depardieu, un homme "extrêmement pudique, délicat et même pudibond"

Après avoir dénoncé "la mise en scène" effectuée par le journaliste et des "plans de coupe dont on sait qu'ils sont nécessairement suspects puisqu'on peut les monter comme on veut", puis rappelé que "selon Yann Moix, ce montage est frauduleux", la famille redessine les traits de Gérard Depardieu. "Il appelle tout le monde 'fifille' : les femmes, les hommes, les animaux. L'objectif était-il de le faire passer pour un pédophile ?"

Et à ses proches de déclarer que "dans le privé, avec ses enfants, c'est quelqu'un d'extrêmement pudique, délicat et même pudibond !". La famille a retracé la carrière de l'acteur : "c'est en parole et devant une caméra qu'il ose tout, jouant de la provocation avec l'interlocuteur du moment. Il joue tout le temps... en une heure, il peut jouer l'innocent dans un corps d'ogre (Obélix), le poète bagarreur (Cyrano) et le voyou des Valseuses".

"Il ne mérite pas un tel sort"

Si les auteurs de la tribune reconnaissent encore que "ces propos sont choquants et n'ont plus lieu d'être", faisant allusion aux séquences rapportées par le Complément d'enquête du 7 décembre, ils répètent : "notre père/grand-père/oncle ne mérite pas un tel sort", ajoutant également qu'on "lui reproche aujourd'hui ce qu'on l'a encouragé à faire hier, ce qui faisait marrer beaucoup de gens sur les plateaux de tournage, pour détendre l'atmosphère".

Enfin, les proches de l'acteur de 74 ans sont revenus sur les faits d'actualité, indiquant que "se servir des provocations verbales de Gérard pour venir appuyer d'autres accusations (pour le moment non avérées) relève d'une grande malhonnêteté. Pour lui, et toute la famille, les dégâts sont indescriptibles". Et à la famille de Gérard Depardieu de conclure : "nous appelons juste à la raison et à laisser travailler la justice. Nous l'aimons".

Accusations, mise en examen, Légion d'honneur...

Pour rappel, l'acteur est visé par deux plaintes. La première, déposée par Charlotte Arnould, qui accuse Gérard Depardieu de deux viols en 2018, lequel a été mis en examen en décembre 2020. Plus récemment, Hélène Darras a également déposé plainte, pour des faits remontant à 2007, dans le tournage du film Disco.

Vendredi 15 décembre 2023, Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, avait annoncé l'engagement d'une procédure disciplinaire "pour décider si cette Légion d'honneur doit être suspendue ou pas, retirée complètement ou pas". La distinction avait été remise à Gérard Depardieu en 1996. Le lendemain, les avocats de l'acteur déclaraient que ce dernier mettait la Légion d'honneur "à la disposition" de la ministre.