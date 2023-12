Affaire Depardieu : mise en examen pour viol, bataille des tribunes... On vous résume la polémique autour de l'acteur

On vous résume l'affaire Depardieu, de la mise en examen de l'acteur en 2020 pour viol et agressions sexuelles jusqu'aux récentes polémiques.

L'image Gérard Depardieu est-elle plus que jamais dans la tourmente ? L'acteur français est mis en examen pour viol et agressions sexuelles depuis 2020, mais son nom est revenu faire les gros titres depuis la diffusion du reportage de Complément d'enquête sur France 2.

On y découvre une facette de l'acteur adepte des propos obscènes. Les images ont tout particulièrement choquées lorsque Gérard Depardieu parle d'une enfant dans un haras en Corée du Nord, lors d'une séquence datant de 2018.

Il a d'abord été dénoncé par les proches de l'acteur, notamment sa fille Julie Depardieu, une "véritable mise en scène" de la part de Complément d'Enquête. L'émission est accusée de procéder "par plans de coupe dont on sait qu'ils sont nécessairement suspects puisqu'on peut les monter comme on le veut".

Mais un commissaire de justice et audiencier au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a été mandaté par France Télévisions pour analyser les rushs du tournage en Corée du Nord. L'huissier a attesté que les propos de Gérard Depardieu ont été tenus dans ce haras et lors du passage de la fillette à cheval. Les déclarations polémiques ont donc été certifiées : "s'il la fait gapoler, elle mouille, elle jouit. C'est bien ma fifille, continue. Tu vois, elle se gratte, là".

“J’ai une poutre dans le caleçon !”



\ud83d\udd34 #ComplementDenquete a récupéré des images jamais dévoilées de Gérard Depardieu lors d’un voyage en Corée du Nord en 2018.



L'acteur a multiplié les commentaires obscènes à l’encontre des femmes qu’il croise.



\u25b6\ufe0f Ce soir à 23h sur France 2 pic.twitter.com/dtOrb2AHF3 — Complément d'enquête (@Cdenquete) December 7, 2023

Emmanuel Macron prend la parole

Le comportement de Gérard Depardieu devient définitivement un débat public lorsque le président de la République, Emmanuel Macron, est interrogé sur la polémique sur le plateau de l'émission C à vous, sur France 5, le 20 décembre 2023.

Le chef de l'Etat a avoué être "un grand admirateur" de l'acteur, le qualifiant de "génie de son art (...) qui rend fier la France". Avant de refuser de se mêler à "la chasse à l'homme", et refusant également d'ôter la Légion d'honneur de Gérard Depardieu "sur la base d'un reportage".

Gérard Depardieu est toujours visé par une enquête pour viol et agression sexuelle sur une actrice, et est la cible des accusations de 12 femmes pour des violences sexuelles. Les mots du président vont plus que diviser. Le chaos médiatique est en marche.

\ud83d\udd34 Charlotte Arnould a porté plainte pour viol contre Gérard Depardieu.



Elle livre son témoignage aux caméras de #ComplementDenquete. pic.twitter.com/L6xGHFeonc — Complément d'enquête (@Cdenquete) December 7, 2023

Les soutiens de Gérard Depardieu se manifestent

D'un côté, une tribune en soutien à Gérard Depardieu est publiée dans le Journal du Dimanche, et bien des personnalités se rallient aux côtés de l'acteur. Notamment son ex-compagne, Carole Bouquet, qui s'est aussi exprimée sur le plateau de Quotidien. Une autre tribune rasssemblant 56 personnalités de la culture se dressent en bouclier pour défendre "un monstre sacré du cinéma" dans Le Figaro.

Mais cette tribune provoque de vives réactions, maintenant à l'encontre des stars qui ont daigné la signer. L'acteur Pierre Richard a notamment était radié de l'association Les Papillons, dont il était l'ambassadeur.

Depuis 3 ans, Pierre Richard était à nos côtés. Mais parce que nous sommes et serons toujours du côté des victimes et parce que la tribune de soutien à Gérard Depardieu qu'il a signé est indécente, Pierre Richard n'est plus un des ambassadeurs de l'association Les Papillons. pic.twitter.com/G0v7RuuFE6 — Laurent Boyet (@assopapillons) December 26, 2023

La tribune a été rédigée par Yannis Ezziadi, polémiste au sein de la revue d'extrême droite "Causeur". Depuis la publication, des signataires ont émis leur regret d'apparaître dans une revue à l'opposé de leurs valeurs, comme l'ancienne compagne de l'acteur, Carole Bouquet.

Nouvelle tribune à charge contre Emmanuel Macron

Mercredi 27 décembre 2023, une nouvelle tribune est apparue, cette fois publiée dans Le Monde, et rédigée par les membres de l'association MeTooMedia. Elle s'attaque à Emmanuel Macron et aux soutiens de Gérard Depardieu.

"Vos propos dans l'émission C à vous témoignent de votre désintérêt pour la cause et d'une totale ignorance du champ des violences sexistes et sexuelles", dénonce la tribune en pointant le chef de l'Etat. "Que faites-vous de la présomption d'innocence des plaignantes ? (...) Vous avez préféré soutenir l'acteur populaire plutôt que la victime inconnue, sacrifiée sur le champ de votre admiraton pour cet 'immense acteur'".

Tout en accusant le président de la République de "valider la culture du viol au plus haut sommet de l'Etat".

Des comédiennes prennent la parole

Plusieurs actrices françaises ont pris la parole depuis l'explosion de la polémique. Sophie Marceau a notamment déclaré dans Paris Match qu'elle ne "supportait pas son attitude grossière et très déplacée", tout en disant que Gérard Depardieu "ne s'en prenait pas aux grandes comédiennes, plutôt aux petites assistantes... La vulgarité et la provocation ont toujours été son fond de commerce".

La comédienne Vahina Giocante s'est exprimée sur sa page Facebook. "Je l'ai vu aussi être comme un animal sauvage, sans pitié pour ceux qui tremblent devant lui". Si elle affirme n'avoir jamais été victime du comportement de l'acteur, elle témoigne d'une "main dans la culotte d'une figurante pendant une prise" glissée par Gérard Depardieu.

L'actrice de la série "Clem", Lucie Lucas, a chargé Gérard Depardieu mais aussi l'une des signataires de la tribune de soutien, Victoria Abril. Elle a confié s'être sentie "trahie" au Huffington Post. "J'ai voulu lui, leur faire prendre conscience de l'hypocrisie de signer une tribune pareille, et rappeler que personne n'est intouchable", dit celle qui ne veut plus être "complice de l'omerta généralisée".