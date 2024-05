Affaire Kendji Girac : "Je remercie le ciel d’être en vie", un mois après sa blessure par balle, le chanteur promet de "revenir encore plus fort"

Le chanteur Kendji Girac, blessé par balle en avril en voulant "simuler un suicide" selon la justice, s’est excusé auprès de son public vendredi 10 mai sur Instagram, promettant de "revenir encore plus fort".

L’artiste populaire, membre de la troupe des Enfoirés au profit des Restos du cœur, a choisi de s’exprimer 10 ans jour pour jour après sa victoire du télécrochet "The Voice" qui avait lancé sa carrière, date "à jamais gravée" dans son "cœur".

"Je me suis longuement excusé auprès de ma famille et de mon équipe qui me soutient depuis le premier jour mais je tenais, en ce jour spécial qui a changé ma vie, (à) m’excuser auprès de vous tous car je sais la peine et le souci que j’ai pu vous faire", écrit-il.

"Je me repose pour revenir encore plus fort"

"Je me soigne, je me repose pour revenir encore plus fort grâce à vous et je veux laisser cette période de ma vie derrière moi", poursuit-il.

Le chanteur avait été hospitalisé près de Bordeaux après une grave blessure par balle au thorax à Biscarosse (Landes).

Lors d’une conférence de presse quelques jours plus tard, le procureur de Mont-de-Marsan, Olivier Janson, avait expliqué que l’artiste avait voulu "simuler un suicide" pour faire peur à sa compagne qui menaçait de le quitter après une dispute.

"Kendji ne m’a jamais fait de chantage au suicide"

"Kendji ne m’a jamais fait de chantage au suicide, que les choses soient claires. Cela n’a jamais existé. Je n’ai jamais subi la moindre violence quelle qu’elle soit de sa part", a affirmé Soraya Miranda au Parisien récemment.

L’entourage du chanteur avait par ailleurs dit "regretter" que des éléments de sa vie privée aient été divulgués au cours de cette conférence de presse, un avis partagé par Soraya Miranda qui s’est dite "très étonnée" par autant de détails.

Alcool et cocaïne

Selon des analyses, au moment des faits, Kendji Girac était fortement alcoolisé, à plus de 2,5 g par litre de sang, et avait consommé de la cocaïne pendant une soirée et une nuit de fête avec des amis.

"Des tensions sont apparues du fait d’une addiction naissante à l’alcool, sujet qui a généré de grandes tensions dans le couple", avait exposé le procureur, évoquant aussi des divergences sur leur mode de vie itinérant, sa compagne Soraya Miranda voulant arrêter de voyager pour que leur fille ne "loupe (pas) un jour d’école".