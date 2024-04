"Les mettre dans les conditions réelles" : avant l'été, entre Aveyron, Lot et Cantal, les pompiers se préparent aux feux de forêt

Dans l’Ouest Aveyron, les jeunes sapeurs-pompiers se sont formés à la lutte contre les feux de forêt, alors que la saison la plus à risque se profile.



Vingt-quatre jeunes sapeurs-pompiers aveyronnais, lotois et cantaliens, étaient entre les mains de six formateurs - cinq sapeurs-pompiers du Bassin dont le chef de centre et son adjoint, ainsi que le chef de centre de Capdenac - pour une semaine de formation au feu de forêt.

Un stage intensif

Un stage intensif qui s’est terminé à Cransac, à la salle des fêtes, où ils ont tous dormi après un dernier exercice de nuit. Sac à dos et tuyaux de plus de 30 kg sur les épaules, ils ont escaladé les reliefs de la ville thermale pour simuler le déploiement d’un réseau de lances à eau sur un terrain difficile.

"Travailler l'entraide"

"L’idée est de les mettre dans les conditions réelles, avec un exercice de nuit sur un terrain escarpé et peu accessible […] et une nuit en campement. En intervention, nous sommes parfois amenés à dormir sous les arbres, sous les camions, où nous pouvons. Le but est aussi de travailler l’entraide. Sur des interventions, nous sommes amenés à venir aider d’autres casernes", explique Lilian Cavalerie, chef du centre d’incendie et de secours du Bassin, qui souligne la bonne collaboration des municipalités dans l’organisation de cet exercice prévu depuis novembre.

Le reste de la semaine, certains jeunes sapeurs-pompiers venus de loin ont dormi au lycée d’Aubin, avec lequel le centre de secours du Bassin a noué un partenariat afin de mettre des chambres à disposition. Chaque année, dans l’Aveyron, 70 à 80 sapeurs-pompiers sont ainsi formés, d’avril à juin, au feu de forêt. "L’objectif à terme est que tous soient formés dans le département". Des forces supplémentaires et surtout un renouvellement permanent des volontaires. "Nous avons des jeunes volontaires qui arrêtent une fois leur étude terminée. […] Il y a une crise nationale du volontariat, il faut être vigilant. Nous mettons en place des partenariats avec des entreprises locales pour faciliter l’engagement des volontaires. Toutes les nuits et les week-ends, ce sont eux".

Dans ces accords, les entreprises acceptent de tolérer les retards du pompier en cas d’intervention, de le libérer en cas de besoin urgent et de lui accorder du temps pour se former, 30 jours sur 3 ans. "Quand on voit l’incendie de la Snam, on se dit qu’il faut jouer collectif. Il y a de la solidarité dans le Bassin", constate Lilian Cavalerie.

Entretenir le lien avec la population

Avec un dispositif d’une dizaine de véhicules, leur étape à Cransac n’est pas passée inaperçu. Les très jeunes passionnés ont profité de l’occasion pour enfiler un casque, encore trop grand, et monter dans les impressionnants camions, de quoi faire naître peut-être des vocations.

"Le but est aussi de montrer à la population que les sapeurs-pompiers se préparent à la saison des feux de forêt", souligne le chef de centre du Bassin, rappelant aussi les obligations de débroussaillement de chacun pour réduire le risque ou la propagation de feux.