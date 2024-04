Decazeville. Nathan Célié dompte les chemins espagnols

Encore de bons résultats pour le Guidon. Les jeunes coureurs confirment les espoirs placés en eux avec une saine émulation.

Ils étaient 5 coureurs du Guidon decazevillois à s’aligner sur des épreuves UCI (Union cycliste internationale) en Espagne ce week-end, les 4 juniors détachés au Stade Toulousain cyclisme ainsi Nathan Célié en VTT. Les U19 disputaient la classique du pays Basque Espagnol (Gipuzkoa Klasikoa) épreuve sur 2 jours.

Le samedi, l’échappée du jour – qui a compté jusqu’à 1 minute d’avance – composée de 5 coureurs dont 2 du Guidon, Tom Ferreira et Martin Cazelles. Ils sont repris à 23 km de l’arrivée, mais Gabriel Layrac parvient à se placer pour disputer la victoire dans le groupe de tête, il termine finalement 10e.

Le lendemain, la course sera verrouillée par l’équipe du leader, Gabriel Layrac et Lukas Albespy terminent dans le peloton. Au général Gabriel se classe 11e, ce qui est remarquable, Lukas Albespy 26e, Tom Ferreira 55e, Martin Cazelles 66e.

Direction la péninsule ibérique et Bilbao pour Nathan Célié qui malgré quelques difficultés à trouver le bon rythme au départ a réalisé une course parfaite pour monter sur le podium, Nathan termine 3e et empoche 15 points UCI en VTT. Quant à Elian Pialhoux, il courait en Dordogne, au grand prix de Besse où il a terminé 23e.

Le lendemain, à Saint-Michel-Loubéjou, Elian disposait toujours de solides ressources pour se classer 8e dans le groupe sorti en contre pour la 4e place, après avoir fait 3 tours échappé en solitaire. Julian Bach termine 26.