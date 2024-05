CARTES. Météo : un temps toujours pluvieux et plus frais ce jeudi 2 mai, 55 départements en vigilance

Des orages ont balayé cette nuit une partie nord de la France. Ce jeudi 2 mai, le thermomètre va descendre quelque peu et le temps sera toujours perturbé, notamment du Massif Central aux Alpes et à l'est de la France. On détaille.



Des orages intenses ont balayé dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 mai les régions allant du nord de la Bourgogne aux Hauts de France, ocasionnant localement de fortes pluies voire de la grêle dès la soirée du mercredi.

Durant cette nuit, 17 départements étaient restés placés en vigilance orange pour les pluies et inondations, les crues et les orages. Une vigilance orange levée au petit matin, ce jeudi 2 mai, la plupart de ces départements repassant en vigilance jaune.

Au total, ce seront environ 65 départements qui seront placés en vigilance jaune pour pratiquement toute la journée de jeudi, les orages ne devant s'estomper qu'en début de soirée dans les 32 départements concernés, de la Normandie à l'est de la France.

Ce jeudi, sur une grande partie de la Normandie, l'Ile-de-France, les Hauts-de-France jusqu'au Grand Est, le ciel reste chargé toute la journée, accompagné de pluies ou averses passagères, voire d'orages aux frontières belges et allemandes.

Du sud de la Bourgogne Franche-Comté à l'Auvergne Rhône-Alpes, l'est du Languedoc, la région PACA et la Corse, il pleut plus durablement, avec des cumulst significatifs du Jura aux Alpes du nord, et sur l'ouest et le relief de la Corse avec là des risques d'orages.

L'amélioration se fera peu à peu par l'ouest, mais en fraîcheur, de la Bretagne aux Pyrénées, puis jusqu'au Centre, le Limousin et le pourtour du Golfe du Lion, avec des éclaircies entrecoupées d'averses.

Neige en montagne et fraîcheur ailleurs

Il va neiger toujours à partir de 1200 à 1400 m sur le Massif central et les Alpes du nord, entre 1600 et 1800 m sur les Alpes du sud, au-dessus de 2200 sur les Alpes frontalières.

Sur le littoral méditerranéen, Corse compruise, les vents souffleront entre 60 et 70 km/h.

Quant aux températures, les minimales vont de 6 à 11 degrés en général avec localement 2 à 5 sur le sud du Massif central, et les maximales seront comprises entre 10 et 16 degrés. c'est en Alsace qu'il fera le plus doux, de 12 à 13 degré le matin et entre 16 et 20 degrés l'après-midi.