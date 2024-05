METEO. Après une fin avril loin d’être joyeuse à Rodez, le soleil a-t-il prévu de revenir en ce début de mois de mai ?

Cela n’a échappé à personne : la fin avril a été plutôt triste au rayon météo du côté de Rodez. Le temps a-t-il prévu de s’améliorer pour le début du mois de mai ?

Qu’il semble loin ce samedi 13 avril 2024, où des records de température avaient été battus à Rodez pour un quatrième mois de l’année, avec 26,6°C au thermomètre. La fin du mois a été bien triste. Un nouveau démarre ce mercredi. Avec la même ambiance ?

Faux départ

Autant dire que la première journée de mai ne sera pas glorieuse au Piton. Météo France prévoit des pluies éparses sur la commune, durant toute la journée de ce 1er mai. Matin, après-midi, soir, et même pendant la nuit. Les températures iront jusqu’à 11°C.

Pour jeudi, l’ambiance ne sera guère meilleure. Un mercure en baisse, avec 8°C au maximum. Pire : le vent devrait faire son apparition avec une intensité bien plus forte que la veille. 50 km/h sont attendus dans l’après-midi sur la préfecture de l’Aveyron.

Pluie et vent pour le jeudi 2 mai 2024 à Rodez. Météo France - Capture d'écran

Ça sent bon pour vendredi !

Le retour des belles éclaircies est bien prévu pour ces premiers jours de mai, selon Météo France. En effet, c’est vendredi que le soleil doit faire de solides percées sur Rodez. Avec 13°C au plus fort de ce 3 mai et malgré le passage de nuages, la veille de week-end est partie pour être la plus belle journée de la semaine.

Belles éclaircies à Rodez, pour la journée du vendredi 3 mai 2024. Météo France - Capture d'écran

Et pour le week-end ?

L’indice de confiance diminue logiquement pour samedi et dimanche. Mais selon les prévisions, la météo est partie pour faire une rechute à Rodez… Un 4 mai nuageux avec 17°C au programme, et une première journée dominicale marquée par le retour de la pluie malgré une matinée ensoleillée, et des températures en hausse (20°C).